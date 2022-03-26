https://ria.ru/20220326/ukraina-1780207282.html

Володин назвал причину кризиса на Украине

Володин назвал причину кризиса на Украине - РИА Новости, 26.03.2022

Володин назвал причину кризиса на Украине

Кризис на Украине произошел не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:48

2022-03-26T09:48

2022-03-26T09:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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вячеслав володин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кризис на Украине произошел не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Ранее президент США Джо Байден, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он, что Киеву придется отказаться от части территорий для достижения прекращения огня, сказал, что этот вопрос "полностью зависит от Украины"."Кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что заявление Байдена заставляет задуматься о том, что тот - "несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны"."Для Байдена не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура. Всё это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей. Истинные ценности элит США - это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать", - добавил Володин.Он подчеркнул, что в этом весь смысл внешней политики США."Чтобы Байден понял это, ему необходимо принять нашу систему ценностей, что вряд ли возможно. Для него сила в деньгах, а для нас - в правде", - заключил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, сша, джо байден, вячеслав володин