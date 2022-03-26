https://ria.ru/20220326/tochka-u-1780283762.html

Два жилых дома разрушили при обстреле из Точки-У в ЛНР

Два жилых дома разрушили при обстреле из Точки-У в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2022

Два жилых дома разрушили при обстреле из Точки-У в ЛНР

Два дома разрушены в городе Ровеньки при падении ракеты комплекса "Точка-У", выпущенной со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:42

2022-03-26T22:42

2022-03-26T23:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_342:0:3072:1536_1920x0_80_0_0_ba314b1580ed0392c5e38ef4384be6bb.jpg

ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Два дома разрушены в городе Ровеньки при падении ракеты комплекса "Точка-У", выпущенной со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что силы республики сбили ракету "Точка-У", выпущенную украинскими силовиками по городу Ровеньки в ЛНР."В результате обстрела с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" в населенном пункте Ровеньки разрушено два жилых домостроения", - заявил офицер представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, ситуация в днр и лнр