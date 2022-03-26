https://ria.ru/20220326/teatr-1780021127.html

Вахтанговский театр поставил спектакль с Максаковой в роли Марии Каллас

Вахтанговский театр поставил спектакль с Максаковой в роли Марии Каллас - РИА Новости, 26.03.2022

Вахтанговский театр поставил спектакль с Максаковой в роли Марии Каллас

Новая премьера Вахтанговского театра — спектакль "Мастер-класс", где Людмила Максакова играет роль Марии Каллас. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:54

2022-03-26T11:54

2022-03-26T13:04

мария каллас

джузеппе верди

культура

людмила максакова

театр имени е. вахтангова

театр

знаменитости

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780148962_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c66ee62d3701ea4b6ba583c717e8aea5.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новая премьера Вахтанговского театра — спектакль "Мастер-класс", где Людмила Максакова играет роль Марии Каллас.Постановка — по одноименной пьесе Терренса Макнелли, в ее основу легли рассказы о знаменитых занятиях, которые оперная дива проводила в 1971-1972 годах в Джульярдской школе в Нью-Йорке."Мастер-класс" — уже третья работа режиссера Сергея Яшина в театре Вахтангова. В 1999 году он поставил "Посвящение Еве" с Василием Лановым и Евгением Князевым, а в 2001 году вышел спектакль "Ночь игуаны". По словам Яшина, он дружит с Максаковой больше 30 лет и оба давно мечтали о совместной работе. Причем предложила идею постановки именно актриса.Спектакль представляет собой сборник сцен, разных по смыслу, но объединенных тематически.Зрители видят уже знаменитую, но сломленную Каллас. На мастер-классах она делится со слушателями своей мудростью и опытом, параллельно вспоминая прежнюю жизнь.О ее трагических отношениях с магнатом Аристотелем Онассисом публике напоминают во фрагментах, во время которых зачитываются отрывки переписки пары.Здесь приоткрывается тайна успеха дивы: Каллас доверительно рассказывает слушателям о том, что именно личные трагедии лучше всего помогают вживаться в образ. Параллельно артистка вспоминает свое бедное и голодное детство, отношения с семьей.При этом оперная певица в исполнении Максаковой "унаследовала" стать и манеры российской актрисы. Сквозь образ Марии периодически проглядывают характерные для Максаковой игривость и задор.Показана не только личная жизнь, но и сила таланта Каллас. Участники мастер-классов побаиваются великую артистку, робеют перед ней. А Мария доказывает им, что только благодаря твердости характера удается добиться многого.Создатели проводят параллели с реальным миром. Артисты разрушают "четвертую сцену", обращаясь напрямую к публике: спрашивая, не душно ли в зале, какое настроение у зрителей и в шутку обсуждая сидящих в первых рядах.При этом декорации максимально лаконичны: пара уличных фонарей, скамейка, кресло и фортепиано. Максакова в образе Каллас большую часть времени облачена в строгий белый костюм. И дает совет начинающей студентке-певице: "Носите на сцене длинные юбки или брюки — иначе зритель будет видеть то, что ему не положено".Разбавляют строгие образы элементы костюмов Каллас из ее знаменитых постановок. Она надевает диадемы, парчовые накидки или летящие шали во фрагментах, которые реконструируют известные оперы с ее партиями. Так, прозвучат отрывки произведений Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини.По словам Максаковой, первая задумка об участии в постановке возникла 15 лет назад, но появились другие планы и проект пришлось отложить.Спектакль, который выходит ко Дню театра, получился очень своевременным. И кажется, Максакова нашла правильный баланс роли: серьезный тон разбавляется саркастичными вставками и неожиданно игривыми моментами.Премьерные показы спектакля намечены на 26, 27 марта.

https://ria.ru/20220324/teatr-1779870310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

мария каллас, джузеппе верди, людмила максакова, театр имени е. вахтангова, театр, знаменитости, новости культуры, аристотель онассис