11:54 26.03.2022 (обновлено: 13:04 26.03.2022)
Вахтанговский театр поставил спектакль с Максаковой в роли Марии Каллас
Людмила Максакова сыграла в певицу Марию Каллас на Новой сцене Вахтанговского театра
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова в роли Марии на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новая премьера Вахтанговского театра — спектакль "Мастер-класс", где Людмила Максакова играет роль Марии Каллас.
Постановка — по одноименной пьесе Терренса Макнелли, в ее основу легли рассказы о знаменитых занятиях, которые оперная дива проводила в 1971-1972 годах в Джульярдской школе в Нью-Йорке.
"Мастер-класс" — уже третья работа режиссера Сергея Яшина в театре Вахтангова. В 1999 году он поставил "Посвящение Еве" с Василием Лановым и Евгением Князевым, а в 2001 году вышел спектакль "Ночь игуаны". По словам Яшина, он дружит с Максаковой больше 30 лет и оба давно мечтали о совместной работе. Причем предложила идею постановки именно актриса.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова в роли Марии на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
Актриса Людмила Максакова в роли Марии на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
Спектакль представляет собой сборник сцен, разных по смыслу, но объединенных тематически.
Зрители видят уже знаменитую, но сломленную Каллас. На мастер-классах она делится со слушателями своей мудростью и опытом, параллельно вспоминая прежнюю жизнь.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктрисы Людмила Максакова в роли Мари и Евгения Ивашова в роли Софи Де Пальмы на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в театре имени Е. Вахтангова в Москве
Актрисы Людмила Максакова в роли Мари и Евгения Ивашова в роли Софи Де Пальмы на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в театре имени Е. Вахтангова в Москве
О ее трагических отношениях с магнатом Аристотелем Онассисом публике напоминают во фрагментах, во время которых зачитываются отрывки переписки пары.
Здесь приоткрывается тайна успеха дивы: Каллас доверительно рассказывает слушателям о том, что именно личные трагедии лучше всего помогают вживаться в образ. Параллельно артистка вспоминает свое бедное и голодное детство, отношения с семьей.
При этом оперная певица в исполнении Максаковой "унаследовала" стать и манеры российской актрисы. Сквозь образ Марии периодически проглядывают характерные для Максаковой игривость и задор.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова в роли Марии на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
Актриса Людмила Максакова в роли Марии на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
Показана не только личная жизнь, но и сила таланта Каллас. Участники мастер-классов побаиваются великую артистку, робеют перед ней. А Мария доказывает им, что только благодаря твердости характера удается добиться многого.
Создатели проводят параллели с реальным миром. Артисты разрушают "четвертую сцену", обращаясь напрямую к публике: спрашивая, не душно ли в зале, какое настроение у зрителей и в шутку обсуждая сидящих в первых рядах.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Евгения Ивашова в роли Софи Де Пальмы на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
Актриса Евгения Ивашова в роли Софи Де Пальмы на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
При этом декорации максимально лаконичны: пара уличных фонарей, скамейка, кресло и фортепиано. Максакова в образе Каллас большую часть времени облачена в строгий белый костюм. И дает совет начинающей студентке-певице: "Носите на сцене длинные юбки или брюки — иначе зритель будет видеть то, что ему не положено".
Разбавляют строгие образы элементы костюмов Каллас из ее знаменитых постановок. Она надевает диадемы, парчовые накидки или летящие шали во фрагментах, которые реконструируют известные оперы с ее партиями. Так, прозвучат отрывки произведений Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Максакова в роли Марии на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
Актриса Людмила Максакова в роли Марии на пресс-показе спектакля "Мастер-класс" в постановке режиссера Сергея Яшина в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова в Москве
По словам Максаковой, первая задумка об участии в постановке возникла 15 лет назад, но появились другие планы и проект пришлось отложить.
"Некоторые интересные и неожиданные для меня роли не удалось сыграть. Я даже задумала подготовить вечер несыгранных ролей. И вот снова возникло это название — "Мастер-класс", — признается артистка.
Спектакль, который выходит ко Дню театра, получился очень своевременным. И кажется, Максакова нашла правильный баланс роли: серьезный тон разбавляется саркастичными вставками и неожиданно игривыми моментами.
Премьерные показы спектакля намечены на 26, 27 марта.