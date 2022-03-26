https://ria.ru/20220326/sotsseti-1780210713.html

"ВКонтакте", Telegram и "Одноклассники" лидируют по активности в России

"ВКонтакте", Telegram и "Одноклассники" лидируют по активности в России - РИА Новости, 26.03.2022

"ВКонтакте", Telegram и "Одноклассники" лидируют по активности в России

Соцсеть "ВКонтакте", мессенджер Telegram и соцсеть "Одноклассники" стали лидерами по объему контента и росту активности авторов за месяц с начала российской... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:11

2022-03-26T10:11

2022-03-26T12:17

общество

технологии

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россия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте", мессенджер Telegram и соцсеть "Одноклассники" стали лидерами по объему контента и росту активности авторов за месяц с начала российской спецоперации на Украине, Instagram* "потерял" по обеим позициям порядка 30%, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics.Brand Analytics изучил, как повлияли на активность пользователей и их перераспределение между платформами соцмедиа общественно-политические события и действия Роскомнадзора по блокировке зарубежных соцсетей за прошедший месяц с 24 февраля по 24 марта — с начала спецоперации. Отмечается, что в исследовании представлены данные по приросту ежедневной активной аудитории соцсетей, а также объема контента, публикуемого пользователями. В интересах исследования было проанализировано более 4,5 миллиарда русскоязычных сообщений соцмедиа за указанный период."Лидерами роста по объему контента стали: "ВКонтакте" — рост на 11%, Telegram — на 6%, ОК — на 3%. В тройке лидеров по росту активных авторов все те же: Telegram — плюс 23%, "ВКонтакте" — плюс 14%, ОК — плюс 6%. Поскольку пользователи "были заняты переездом", число активных авторов выросло сильнее, нежели объем публикуемого ими контента", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что лидером по "потерям" среди заблокированных соцсетей стал Instagram* — минус 30% по контенту и минус 31% по числу авторов. На втором месте Facebook* — число авторов снизилось на 11% и публиковали они ежедневно на 16% меньше контента. Кроме того, Twitter "просел" слабее остальных — минус 9% по авторам и минус 5% по контенту.По данным исследования, 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, наблюдался резкий, но временный всплеск бот-активности в Telegram и Twitter, а также рост активности в Facebook*. Кроме того, продолжался февральский тренд на рост "ВКонтакте", Telegram и "Одноклассников", а также негативный тренд у Instagram* "как предчувствие перемен".Далее, 4 марта произошли блокировки Facebook*, Twitter, а также закрытие рекламы в Instagram* и YouTube. Как следствие, наблюдалось падение активности в Facebook* и Twitter. Затем 14 марта был заблокирован Instagram* — "резкое снижение и числа авторов и объема публикуемого в соцсети контента". В это время усилился тренд на рост "ВКонтакте" из-за перетекания аудитории с заблокированных платформ. Отмечается, что после признания Meta* 21 марта запрещенной в России экстремистской организацией активность заблокированных соцсетей зафиксировалась на текущих уровнях — "на платформах осталась аудитория, "сидящая" через VPN". В то же время у "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассников" сохраняется тренд на рост как контента, так и числа авторов. Подчеркивается, что к 24 марта "Одноклассники" окончательно закрепились на третьей позиции."Лидеры по объему публикуемого контента на 24 марта 2022 года: "ВКонтакте" — 13,6 миллиона сообщений в день; Telegram — 7,7 миллиона; ОК — 2,9 миллиона", — рассказали в Brand Analytics.Отмечается, что, с учетом трендов, можно предположить, что в апреле состав первой тройки по числу активных авторов изменится: Instagram* может либо уступить вторую позицию Telegram, либо пропустить вперед еще и "Одноклассники"."Лидеры по числу авторов на 24 марта 2022 года: "ВКонтакте" — 3,9 миллиона активных авторов в день; Instagram* — 1,1 миллиона; Telegram — 934,1 тысячи", — добавляется в исследовании.В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook*. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220325/karty-1780176850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, москва, россия, одноклассники, twitter, telegram (приложение), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии