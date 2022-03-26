https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780193677.html

Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев

Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2022

Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев

Санкции Запада для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса, заявил... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T04:07

2022-03-26T04:07

2022-03-26T04:11

дмитрий медведев

в мире

санкции в отношении россии

россия

москва

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Санкции Запада для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.Он отметил, что во время пандемии "временами было не по себе"."Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус — откуда бы он ни взялся — развивается. И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше", — добавил Медведев.Он назвал самым печальным смерть от вируса огромного количества людей.Медведев в ответ на вопрос про санкции, в котором упоминалась Куба, где до сих пор ездят на машинах 1960-х годов, пошутил, что зря продал свои "Жигули"."Жалко, я продал. У меня была когда-то машина "Жигули", семерка, сейчас бы пригодилась", — отметил в шутку он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220325/vlast-1779981464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий медведев, в мире, санкции в отношении россии, россия, москва