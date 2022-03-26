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Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2022
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Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев
Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2022
Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев
Санкции Запада для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса, заявил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T04:07
2022-03-26T04:11
дмитрий медведев
в мире
санкции в отношении россии
россия
москва
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Санкции Запада для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.Он отметил, что во время пандемии "временами было не по себе"."Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус — откуда бы он ни взялся — развивается. И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше", — добавил Медведев.Он назвал самым печальным смерть от вируса огромного количества людей.Медведев в ответ на вопрос про санкции, в котором упоминалась Куба, где до сих пор ездят на машинах 1960-х годов, пошутил, что зря продал свои "Жигули"."Жалко, я продал. У меня была когда-то машина "Жигули", семерка, сейчас бы пригодилась", — отметил в шутку он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
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дмитрий медведев, в мире, санкции в отношении россии, россия, москва
04:07 26.03.2022 (обновлено: 04:11 26.03.2022)
 
Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев

Медведев: санкции не фатальны, они несопоставимы с испытаниями России в ХХ веке

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Санкции Запада для России — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

"Да, трудности есть, их придется преодолевать, это очевидно. Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса", — сказал Медведев.

Он отметил, что во время пандемии "временами было не по себе".
"Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус — откуда бы он ни взялся — развивается. И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше", — добавил Медведев.
Он назвал самым печальным смерть от вируса огромного количества людей.
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Медведев в ответ на вопрос про санкции, в котором упоминалась Куба, где до сих пор ездят на машинах 1960-х годов, пошутил, что зря продал свои "Жигули".
"Жалко, я продал. У меня была когда-то машина "Жигули", семерка, сейчас бы пригодилась", — отметил в шутку он.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
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