https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780190586.html

СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками

СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками - РИА Новости, 26.03.2022

СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками

Газета Wall Street Journal пишет, что США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T01:12

2022-03-26T01:12

2022-03-26T07:23

в мире

сша

санкции в отношении россии

россия

министерство торговли сша

украина

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Газета Wall Street Journal пишет, что США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб.Согласно этим данным, американский минфин готовится объявить о введении рестрикций уже на предстоящей неделе. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица.Власти США полагают, что эти две компании — "ключевые звенья в поставках вооружений для российских спецслужб". Большая часть юрлиц, в отношении которых введут санкции, ранее находились в списке министерства торговли США, в соответствии с которым им запретили экспорт "чувствительных технологий".Кроме того, как ожидается, под ограничения попадут и несколько технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству России в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них — АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.Представители компаний отказались комментировать газете информацию о готовящихся санкциях.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780193677.html

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вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, министерство торговли сша, украина, вашингтон