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СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками - РИА Новости, 26.03.2022
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СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками
СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками - РИА Новости, 26.03.2022
СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками
Газета Wall Street Journal пишет, что США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T01:12
2022-03-26T07:23
в мире
сша
санкции в отношении россии
россия
министерство торговли сша
украина
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Газета Wall Street Journal пишет, что США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб.Согласно этим данным, американский минфин готовится объявить о введении рестрикций уже на предстоящей неделе. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица.Власти США полагают, что эти две компании — "ключевые звенья в поставках вооружений для российских спецслужб". Большая часть юрлиц, в отношении которых введут санкции, ранее находились в списке министерства торговли США, в соответствии с которым им запретили экспорт "чувствительных технологий".Кроме того, как ожидается, под ограничения попадут и несколько технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству России в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них — АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.Представители компаний отказались комментировать газете информацию о готовящихся санкциях.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, министерство торговли сша, украина, вашингтон
01:12 26.03.2022 (обновлено: 07:23 26.03.2022)
 
СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками

WSJ: США хотят ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары для военных

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Газета Wall Street Journal пишет, что США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб.
Согласно этим данным, американский минфин готовится объявить о введении рестрикций уже на предстоящей неделе. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица.
Власти США полагают, что эти две компании — "ключевые звенья в поставках вооружений для российских спецслужб". Большая часть юрлиц, в отношении которых введут санкции, ранее находились в списке министерства торговли США, в соответствии с которым им запретили экспорт "чувствительных технологий".
Кроме того, как ожидается, под ограничения попадут и несколько технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству России в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них — АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.
Представители компаний отказались комментировать газете информацию о готовящихся санкциях.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
04:07
Западные санкции не фатальны для России, заявил Медведев
 
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