01:12 26.03.2022 (обновлено: 07:23 26.03.2022)
СМИ: США введут санкции против российских компаний с военными поставками
WSJ: США хотят ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары для военных
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Газета Wall Street Journal пишет, что США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб.
Согласно этим данным, американский минфин готовится объявить о введении рестрикций уже на предстоящей неделе. Под ограничения, как ожидается, попадут такие компании, как "Серния Инжиниринг", "Сертал", а также связанные с ними юрлица.
Власти США полагают, что эти две компании — "ключевые звенья в поставках вооружений для российских спецслужб". Большая часть юрлиц, в отношении которых введут санкции, ранее находились в списке министерства торговли США, в соответствии с которым им запретили экспорт "чувствительных технологий".
Кроме того, как ожидается, под ограничения попадут и несколько технологических компаний, которые оказывают поддержку правительству России в рамках проводимой на Украине специальной военной операции. Среди них — АО "НИИ Вектор", крупнейший российский производитель микросхем АО "Микрон" и "Т-Платформа", разрабатывающая суперкомпьютеры.
Новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения США, с ними будет запрещено проводить финансовые операции.
Представители компаний отказались комментировать газете информацию о готовящихся санкциях.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.