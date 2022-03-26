https://ria.ru/20220326/rubl-1780188403.html

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю - РИА Новости, 26.03.2022

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю

Актуальные курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности и определенное ожидание дальнейшего развития событий, объяснил... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T04:15

2022-03-26T04:15

2022-03-26T04:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

украина

рубль

александр казанский

спбгу

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Актуальные курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности и определенное ожидание дальнейшего развития событий, объяснил агентству “Прайм” доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Ситуация действительно сложилась уникальная — небывалое санкционное давление со стороны Запада, блокировка ряда банков, отток иностранного бизнеса и возможные проблемы с сырьем и комплектующими у бизнеса отечественного, заявил собеседник агентства.Он предположил, что рубль может резко упасть в случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод нашей страны из долларовых расчетов.При этом улучшение ситуации с Украиной и возвращение ряда зарубежных компаний помогут доллару удержаться в районе 90-95 рублей до конца марта-начала апреля, заключил Казанский.

https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html

россия

украина

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, украина, рубль, александр казанский, спбгу