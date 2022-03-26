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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю - РИА Новости, 26.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220326/rubl-1780188403.html
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю - РИА Новости, 26.03.2022
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю
Актуальные курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности и определенное ожидание дальнейшего развития событий, объяснил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T04:15
2022-03-26T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
украина
рубль
александр казанский
спбгу
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Актуальные курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности и определенное ожидание дальнейшего развития событий, объяснил агентству “Прайм” доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Ситуация действительно сложилась уникальная — небывалое санкционное давление со стороны Запада, блокировка ряда банков, отток иностранного бизнеса и возможные проблемы с сырьем и комплектующими у бизнеса отечественного, заявил собеседник агентства.Он предположил, что рубль может резко упасть в случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод нашей страны из долларовых расчетов.При этом улучшение ситуации с Украиной и возвращение ряда зарубежных компаний помогут доллару удержаться в районе 90-95 рублей до конца марта-начала апреля, заключил Казанский.
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экономика, россия, украина, рубль, александр казанский, спбгу
04:15 26.03.2022
 
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю

Экономист Казанский: рубль может резко упасть при полном торговом эмбарго против России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Актуальные курсы рубля к доллару и евро отражают резкий переход к новой экономической реальности и определенное ожидание дальнейшего развития событий, объяснил агентству “Прайм” доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
Ситуация действительно сложилась уникальная — небывалое санкционное давление со стороны Запада, блокировка ряда банков, отток иностранного бизнеса и возможные проблемы с сырьем и комплектующими у бизнеса отечественного, заявил собеседник агентства.
“Такая ситуация может сохраниться до конца марта с соответствующим "замиранием" курсов иностранных валют на текущем уровне”, — отметил эксперт.
Он предположил, что рубль может резко упасть в случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод нашей страны из долларовых расчетов.
При этом улучшение ситуации с Украиной и возвращение ряда зарубежных компаний помогут доллару удержаться в районе 90-95 рублей до конца марта-начала апреля, заключил Казанский.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияУкраинаРубльАлександр КазанскийСПбГУ
 
 
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