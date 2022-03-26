Медведев объяснил слова про мощь России
Медведев объяснил свои слова про наличие у России мощи, чтобы поставить на место недругов
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия является постоянным членом Совета безопасности Организации Объединённых Наций и обладателем наиболее мощного запаса ядерного оружия, и, хотя никто никому ничем не угрожает, перевод сил сдерживания в особый режим боевого дежурства мог остудить наиболее "горячие головы", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
Ранее в своем Telegram-канале Медведев заявил, что "у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны".
"Мы с вами прекрасно понимаем, что я имел в виду. Россия не обычное государство, а государство, которое является постоянным членом Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Кстати, à propos скажу, что все неумные попытки исключить нас оттуда, они ни на чём не основаны – ни на уставе ООН, ни на международном праве, – а являются лишь хотелками отдельных государств. Это первое. И второе, Россия является ядерной державой, обладателем наиболее мощного запаса ядерного оружия, стратегических арсеналов", - сказал Медведев в ответ на просьбу пояснить свое высказывание.
Он добавил, что "естественно, никто никому ничем не угрожает", и напомнил, что относительно недавно стратегический потенциал России "был переведён в особый режим, просто, чтобы все понимали те угрозы, с которыми столкнутся другие государства, если попытаются повлиять на курс нашей страны".
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"Это отметили, сказали, что ничего делать не собираемся, но наиболее "горячие головы", в той же самой Польше и в некоторых других странах-сателлитах Соединённых Штатов Америки, это, надеюсь, остудило. Притом, что там всё равно периодически рождаются дурацкие идеи типа закрытия воздушного пространства над Украиной. При этом более хладнокровные аналитики из Пентагона и из других мест говорят о том, что это сделать невозможно, потому что это повлечёт прямой конфликт с нашей страной", - отметил зампред Совбеза.
Президент России Владимир Путин ранее отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства на фоне агрессивных высказываний в адрес РФ со стороны высокопоставленных должностных лиц ведущих стран НАТО.
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