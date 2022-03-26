https://ria.ru/20220326/rgsu-1780257202.html

Дети погибших на Украине военных смогут бесплатно учиться в РГСУ

Дети погибших на Украине военных смогут бесплатно учиться в РГСУ - РИА Новости, 26.03.2022

Дети погибших на Украине военных смогут бесплатно учиться в РГСУ

Российский государственный социальный университет заявил, что дети военных, погибших в специальной военной операции на Украине, смогут получить в нем... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:16

2022-03-26T18:16

2022-03-26T19:56

общество

россия

ргсу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский государственный социальный университет заявил, что дети военных, погибших в специальной военной операции на Украине, смогут получить в нем образование бесплатно.Отмечается, что выпуск соответствующих образовательных сертификатов РГСУ начнется во втором квартале этого года. В вузе заявили, что постараются в сотрудничестве с ведомствами сами найти детей погибших военных и выдать сертификаты. Однако уточняется, что наличие сертификата не будет являться необходимым условием для зачисления на бесплатное обучение в РГСУ: все последующие годы достаточно будет предъявить соответствующие документы, выданные органами соцзащиты или иными уполномоченными ведомствами."Решение о бесплатном и внеконкурсном обучении детей погибших в ходе спецоперации не есть компонент нашей военно-исторической и военно-мемориальной работы, которая сегодня активно разворачивается в РГСУ. Видим в этом посильный вклад университета в нашу общую победу в ведущейся против России гибридной войне", — подчеркивается в сообщении.В РГСУ отметили, что у детей также могут быть и другие планы по специальностям, которым вуз не обучает."Рассчитываем в таких случаях, что выбранные ими иные российские государственные образовательные учреждения, включая ведущие университеты страны, поддержат нашу инициативу и примут образовательные сертификаты РГСУ в порядке обменного основания для бесплатного обучения", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, ргсу, ситуация в днр и лнр