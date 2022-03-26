18:16 26.03.2022 (обновлено: 19:56 26.03.2022)
Дети погибших на Украине военных смогут бесплатно учиться в РГСУ
Дети военных, погибших в спецоперации на Украине, смогут бесплатно учиться в РГСУ
Военнослужащий России
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский государственный социальный университет заявил, что дети военных, погибших в специальной военной операции на Украине, смогут получить в нем образование бесплатно.
"Все дети погибших российских, донецких и луганских участников специальной военной операции могут при желании по окончании среднего учебного заведения бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой нашей специальности, на любом нашем факультете, в любом нашем филиале в любое время. Даже те, кому сейчас всего несколько месяцев от роду, — когда они подрастут. Даже те, кто родится уже после гибели своих отцов и никогда их не увидит, — мы ждем их через 17-18 лет в наших стенах! Более чем столетняя история университета позволяет нам это гарантировать. Любой из детей погибших будет зачислен на обучение в университет на бесплатной основе", — говорится в сообщении РГСУ.
Отмечается, что выпуск соответствующих образовательных сертификатов РГСУ начнется во втором квартале этого года. В вузе заявили, что постараются в сотрудничестве с ведомствами сами найти детей погибших военных и выдать сертификаты. Однако уточняется, что наличие сертификата не будет являться необходимым условием для зачисления на бесплатное обучение в РГСУ: все последующие годы достаточно будет предъявить соответствующие документы, выданные органами соцзащиты или иными уполномоченными ведомствами.
"Решение о бесплатном и внеконкурсном обучении детей погибших в ходе спецоперации не есть компонент нашей военно-исторической и военно-мемориальной работы, которая сегодня активно разворачивается в РГСУ. Видим в этом посильный вклад университета в нашу общую победу в ведущейся против России гибридной войне", — подчеркивается в сообщении.
В РГСУ отметили, что у детей также могут быть и другие планы по специальностям, которым вуз не обучает.
"Рассчитываем в таких случаях, что выбранные ими иные российские государственные образовательные учреждения, включая ведущие университеты страны, поддержат нашу инициативу и примут образовательные сертификаты РГСУ в порядке обменного основания для бесплатного обучения", — говорится в сообщении.
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