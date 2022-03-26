05:21 26.03.2022 (обновлено: 05:33 26.03.2022)
США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов
Посол Антонов: Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Москва в отличие от Вашингтона делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии в ответ на вопрос СМИ.
"Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления", — отметил Антонов.
Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в "причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных", Антонов заявил, что "подобная циничная риторика представителя Госдепартамента является неприемлемой".
"Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей", — подчеркнул российский посол.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".