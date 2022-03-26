Рейтинг@Mail.ru
США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/prestupleniya-1780195173.html
США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов
США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов - РИА Новости, 26.03.2022
США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов
Москва в отличие от Вашингтона делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии в ответ на РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T05:21
2022-03-26T05:33
в мире
сша
россия
анатолий антонов
виктория нуланд
ирак
югославия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Москва в отличие от Вашингтона делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии в ответ на вопрос СМИ.Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в "причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных", Антонов заявил, что "подобная циничная риторика представителя Госдепартамента является неприемлемой"."Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей", — подчеркнул российский посол.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
сша
россия
ирак
югославия
сирия
вашингтон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, анатолий антонов, виктория нуланд, ирак, югославия, сирия, вашингтон, украина
05:21 26.03.2022 (обновлено: 05:33 26.03.2022)
 
США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов

Посол Антонов: Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Москва в отличие от Вашингтона делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии в ответ на вопрос СМИ.

"Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления", — отметил Антонов.

Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в "причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных", Антонов заявил, что "подобная циничная риторика представителя Госдепартамента является неприемлемой".
"Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей", — подчеркнул российский посол.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00
Еще один фронт. Запад втягивает Молдавию в опасную игру
 
В миреСШАРоссияАнатолий АнтоновВиктория НуландИракЮгославияСирияВашингтонУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала