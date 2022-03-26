https://ria.ru/20220326/prestupleniya-1780195173.html

США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов

США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов - РИА Новости, 26.03.2022

США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов

Москва в отличие от Вашингтона делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии в ответ на РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T05:21

2022-03-26T05:21

2022-03-26T05:33

в мире

сша

россия

анатолий антонов

виктория нуланд

ирак

югославия

сирия

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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Москва в отличие от Вашингтона делает все, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии в ответ на вопрос СМИ.Комментируя обвинения со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в "причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных", Антонов заявил, что "подобная циничная риторика представителя Госдепартамента является неприемлемой"."Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей", — подчеркнул российский посол.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, анатолий антонов, виктория нуланд, ирак, югославия, сирия, вашингтон, украина