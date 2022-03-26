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YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 26.03.2022
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YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 26.03.2022
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:15
2022-03-26T10:03
технологии
министерство обороны великобритании
youtube
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.При попытке зайти туда говорится, что данная страница на YouTube недоступна.Ранее Пател в разговоре с российскими пранкерами, которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.Кроме того, Кузнецов и Столяров разыграли Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участие иностранных наемников в боевых действиях, а также вероятность приобретения ядерного оружия. Британское оборонное ведомство впоследствии направило YouTube запрос с просьбой удалить видеозапись беседы.
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технологии, министерство обороны великобритании, youtube, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
09:15 26.03.2022 (обновлено: 10:03 26.03.2022)
 
YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса после розыгрышей британских министров

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов). Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.
При попытке зайти туда говорится, что данная страница на YouTube недоступна.
Ранее Пател в разговоре с российскими пранкерами, которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.
Кроме того, Кузнецов и Столяров разыграли Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участие иностранных наемников в боевых действиях, а также вероятность приобретения ядерного оружия. Британское оборонное ведомство впоследствии направило YouTube запрос с просьбой удалить видеозапись беседы.
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ТехнологииМинистерство обороны ВеликобританииYouTubeВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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