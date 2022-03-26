https://ria.ru/20220326/prankery-1780204175.html

YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 26.03.2022

YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:15

2022-03-26T09:15

2022-03-26T10:03

технологии

министерство обороны великобритании

youtube

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где были опубликованы видеозаписи розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.При попытке зайти туда говорится, что данная страница на YouTube недоступна.Ранее Пател в разговоре с российскими пранкерами, которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.Кроме того, Кузнецов и Столяров разыграли Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участие иностранных наемников в боевых действиях, а также вероятность приобретения ядерного оружия. Британское оборонное ведомство впоследствии направило YouTube запрос с просьбой удалить видеозапись беседы.

https://ria.ru/20220325/fraza-1780122915.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство обороны великобритании, youtube, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)