https://ria.ru/20220326/pomosch-1780286323.html

Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов

Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов - РИА Новости, 26.03.2022

Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США намерены выделить дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины в целях... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T23:36

2022-03-26T23:36

2022-03-26T23:36

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США намерены выделить дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины в целях обеспечения охраны границ, поддержания правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры.Предполагается, что за счет этого финансирования МВД и погранслужбу Украины обеспечат новыми защитными средствами, бронеавтомобилями, медицинскими средствами и бронетехникой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сша, энтони блинкен, мвд украины