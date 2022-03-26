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Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов - РИА Новости, 26.03.2022
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Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов
Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов - РИА Новости, 26.03.2022
Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США намерены выделить дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины в целях... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T23:36
2022-03-26T23:36
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США намерены выделить дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины в целях обеспечения охраны границ, поддержания правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры.Предполагается, что за счет этого финансирования МВД и погранслужбу Украины обеспечат новыми защитными средствами, бронеавтомобилями, медицинскими средствами и бронетехникой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сша, энтони блинкен, мвд украины
23:36 26.03.2022
 
Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов

Блинкен сообщил о дополнительной помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США намерены выделить дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины в целях обеспечения охраны границ, поддержания правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры.
"США намерены предоставить дополнительно 100 миллионов долларов в виде помощи в сфере гражданской безопасности, чтобы улучшить возможности МВД Украины осуществлять необходимую охрану границ, выполнять правоохранительные функции и защищать критически важную государственную инфраструктуру", - сказал Блинкен, чье заявление распространило дипведомство США.
Предполагается, что за счет этого финансирования МВД и погранслужбу Украины обеспечат новыми защитными средствами, бронеавтомобилями, медицинскими средствами и бронетехникой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСШАЭнтони БлинкенМВД Украины
 
 
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