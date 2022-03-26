Блинкен сообщил о помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов
Блинкен сообщил о дополнительной помощи МВД Украины в размере ста миллионов долларов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США намерены выделить дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины в целях обеспечения охраны границ, поддержания правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры.
"США намерены предоставить дополнительно 100 миллионов долларов в виде помощи в сфере гражданской безопасности, чтобы улучшить возможности МВД Украины осуществлять необходимую охрану границ, выполнять правоохранительные функции и защищать критически важную государственную инфраструктуру", - сказал Блинкен, чье заявление распространило дипведомство США.
Предполагается, что за счет этого финансирования МВД и погранслужбу Украины обеспечат новыми защитными средствами, бронеавтомобилями, медицинскими средствами и бронетехникой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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