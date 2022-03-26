https://ria.ru/20220326/pomosch-1780280889.html

Россия доставила на Украину почти 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину почти 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 26.03.2022

Россия доставила на Украину почти 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину уже почти 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:06

2022-03-26T22:06

2022-03-26T22:06

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 5,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину доставлено 5 тысяч 298 тонн гуманитарных грузов", - сказал Мизинцев. "Проведены 645 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 28 в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 255 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - добавил генерал.В субботу проводятся 13 гуманитарных акций в Луганской народной республике, Черниговской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 110 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты, отметил Мизинцев.На пунктах сбора подготовлены свыше 22,2 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр