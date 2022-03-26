https://ria.ru/20220326/otsrochka-1780240898.html

Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов

Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов - РИА Новости, 26.03.2022

Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов

Проект постановления по отсрочке от армии для работников IT-отрасли уже находится в правительстве, обсуждается возможность ее предоставления сотрудникам... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:26

2022-03-26T15:26

2022-03-26T15:26

россия

владимир путин

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проект постановления по отсрочке от армии для работников IT-отрасли уже находится в правительстве, обсуждается возможность ее предоставления сотрудникам компаний, для которых IT-направление является важным, но не основным, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на встрече кабинета министров и представителей IT-отрасли, трансляция которой велась на канале правительства в RuTube.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы."Очень важная мера по отсрочке. <…> Проект постановления уже находится в правительстве, которое определяет порядок получения этой отсрочки", - сказал министр на встрече.По его словам, отсрочку получают сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые имеют профильное образование или образование, тесно связанное с IT-специальностями."При этом, в нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку от армии айтишникам, которые работают и в компаниях, для которых IT - это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке, например, банки, медиа и другие организации, в том числе и бюджетные", - добавил Шадаев.

https://ria.ru/20220302/sotrudniki-1776045520.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество