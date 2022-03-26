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Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов - РИА Новости, 26.03.2022
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Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов
Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов - РИА Новости, 26.03.2022
Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов
Проект постановления по отсрочке от армии для работников IT-отрасли уже находится в правительстве, обсуждается возможность ее предоставления сотрудникам... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:26
2022-03-26T15:26
россия
владимир путин
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проект постановления по отсрочке от армии для работников IT-отрасли уже находится в правительстве, обсуждается возможность ее предоставления сотрудникам компаний, для которых IT-направление является важным, но не основным, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на встрече кабинета министров и представителей IT-отрасли, трансляция которой велась на канале правительства в RuTube.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы."Очень важная мера по отсрочке. &lt;…&gt; Проект постановления уже находится в правительстве, которое определяет порядок получения этой отсрочки", - сказал министр на встрече.По его словам, отсрочку получают сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые имеют профильное образование или образование, тесно связанное с IT-специальностями."При этом, в нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку от армии айтишникам, которые работают и в компаниях, для которых IT - это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке, например, банки, медиа и другие организации, в том числе и бюджетные", - добавил Шадаев.
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россия, владимир путин, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
15:26 26.03.2022
 
Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов

Глава Минцифры: в правительстве находится проект по отсрочке от армии для IT-специалистов

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Молодой человек за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проект постановления по отсрочке от армии для работников IT-отрасли уже находится в правительстве, обсуждается возможность ее предоставления сотрудникам компаний, для которых IT-направление является важным, но не основным, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на встрече кабинета министров и представителей IT-отрасли, трансляция которой велась на канале правительства в RuTube.
Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:19
Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии
"Очень важная мера по отсрочке. <…> Проект постановления уже находится в правительстве, которое определяет порядок получения этой отсрочки", - сказал министр на встрече.
По его словам, отсрочку получают сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые имеют профильное образование или образование, тесно связанное с IT-специальностями.
"При этом, в нашей рамке содержится предложение предоставлять отсрочку от армии айтишникам, которые работают и в компаниях, для которых IT - это важная часть, но не является основной деятельностью по выручке, например, банки, медиа и другие организации, в том числе и бюджетные", - добавил Шадаев.
 
РоссияВладимир ПутинМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Общество
 
 
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