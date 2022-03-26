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Украинские войска обстреляли за сутки два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли за сутки два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли за сутки два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли за сутки два населенных пункта в Луганской народной республике, говорится в сводке представительства ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T07:18

2022-03-26T07:18

2022-03-26T07:18

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

луганск

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ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли за сутки два населенных пункта в Луганской народной республике, говорится в сводке представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Отмечается, что из-за обстрелов в Первомайске получили повреждения девять многоэтажных домов и библиотека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, луганск