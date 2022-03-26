https://ria.ru/20220326/obstrely-1780196771.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:30

2022-03-26T06:30

2022-03-26T09:05

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14b37bb4bd740f24606907d2a45ceba4.jpg

ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел шел в 5.55 мск из населенного пункта Петровское.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

украина

россия

ясиноватая

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф