https://ria.ru/20220326/obstrel-1780239074.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:07
2022-03-26T15:07
2022-03-26T15:15
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
зайцево
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 14.45 (совпадает с мск), велся со стороны населенного пункта Новолуганское.Ранее в субботу представительство зафиксировало два обстрела по Зайцево, всего по населенному пункту было выпущено 13 единиц боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
зайцево
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_426:92:2640:1753_1920x0_80_0_0_2cf43a1bdea9aa2589468a5c8158a780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:07 26.03.2022 (обновлено: 15:15 26.03.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Зайцево украинскими войсками