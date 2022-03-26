https://ria.ru/20220326/obstrel-1780239074.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:07

2022-03-26T15:07

2022-03-26T15:15

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

зайцево

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 14.45 (совпадает с мск), велся со стороны населенного пункта Новолуганское.Ранее в субботу представительство зафиксировало два обстрела по Зайцево, всего по населенному пункту было выпущено 13 единиц боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр