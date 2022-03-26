https://ria.ru/20220326/minirovanie-1780224711.html

Приморский океанариум эвакуировали из-за угрозы минирования

Приморский океанариум эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 26.03.2022

Приморский океанариум эвакуировали из-за угрозы минирования

Посетителей и экскурсоводов Приморского океанариума эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в настоящее время проводится проверка помещений, океанариум... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:25

2022-03-26T12:25

2022-03-26T13:04

происшествия

приморский край

владивосток

приморский океанариум

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Посетителей и экскурсоводов Приморского океанариума эвакуировали из-за сообщения о "минировании", в настоящее время проводится проверка помещений, океанариум закрыт для посещений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы учреждения."Да, есть такая информация, сегодня такая нештатная ситуация произошла. По телефону (поступило сообщение) о якобы минировании, сотрудники и посетители эвакуированы, на месте работает Росгвардия, МЧС... идет проверка. Океанариум закрыт для посещений", - сообщил собеседник агентства, добавив, что затрудняется назвать число эвакуированных.По его словам, неизвестный позвонил примерно около полудня местного времени. "Подобное сообщение в океанариум поступило в первый раз", - добавил он."Информация не подтвердилась, только что сообщили, что информация была ложной", - позже уточнил собеседник, напомнив, что в Приморском океанариуме всегда уделяют внимание безопасности, а "посетители проходят через рамку металлоискателя, проводится досмотр вещей".Он также сообщил, что животные в субботу не остались голодными, их накормили до ложного сообщения.С начала года сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступали несколько раз. Сообщалось о "минировании" школ, торговых центров. После проверок предупреждения об опасности оказались ложными.

https://ria.ru/20220324/evakuatsiya-1779797268.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, приморский край, владивосток, приморский океанариум, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ложные сообщения о минировании зданий