https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html
Байден "переименовал" Мариуполь
Байден "переименовал" Мариуполь - РИА Новости, 26.03.2022
Байден "переименовал" Мариуполь
Президент США Джо Байден оговорился и назвал город Мариуполь "Метрополем", трансляцию его выступления в Варшаве вел Белый дом. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:05
2022-03-26T21:05
2022-03-26T23:39
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился и назвал город Мариуполь "Метрополем", трансляцию его выступления в Варшаве вел Белый дом."По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Извините… Не в Мариуполь", — сказал он.Американскому лидеру понадобилось несколько попыток, чтобы выговорить название населенного пункта.В этой же речи Байден также сообщил, что американский доллар якобы стоит "двести российских рублей". Вероятно, это также была оговорка. Кроме того, накануне он "пообещал" предоставить американским десантникам возможность оценить мужество украинцев — когда военные "окажутся там". Позже в Белом доме заявили, что отправлять американских солдат на Украину никто не планирует.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780255608.html
https://ria.ru/20220326/kitay-1780254951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, джо байден, мариуполь, сша, россия
21:05 26.03.2022 (обновлено: 23:39 26.03.2022)
Байден "переименовал" Мариуполь
Президент США Байден назвал Мариуполь Метрополем во время выступления в Варшаве