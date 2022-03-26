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Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 26.03.2022
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Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей Мариуполя
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 26.03.2022
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей Мариуполя
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей с ранее освобожденной части Мариуполя. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:23
2022-03-26T09:37
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
министерство здравоохранения днр
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей с ранее освобожденной части Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР от минздрава ДНР поступила информация о ранении двадцати четырех мирных жителей (из которых трое - дети) с ранее освобожденной части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780202878.html
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр, сцкк, владимир путин
09:23 26.03.2022 (обновлено: 09:37 26.03.2022)
 
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей Мариуполя

В СЦКК сообщили о ранении 24 мирных жителей ранее освобожденной части Мариуполя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 24 мирных жителей с ранее освобожденной части Мариуполя.
"По оперативной линии СЦКК ДНР от минздрава ДНР поступила информация о ранении двадцати четырех мирных жителей (из которых трое - дети) с ранее освобожденной части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМинистерство здравоохранения ДНРСЦККВладимир Путин
 
 
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