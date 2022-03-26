Путин подписал закон об обращении лекарств в России в условиях санкций
Путин подписал закон о регулировании обращения лекарств в России в условиях санкций
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, данные нормы "позволят упростить и ускорить вывод на отечественный рынок необходимых медикаментов, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан".
По его словам, в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств: так, по решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.
Также согласно закону, производители медицинских изделий и организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.
Помимо этого, закупки лекарств и медизделий не будут учитываться при расчете совокупного годового объема закупок при закупках у малых предпринимателей и социально ориентированных НКО.
Закон устанавливает, что правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Также кабмин будет вправе устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".
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Кроме этого, федеральные органы госвласти наделяются полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. По действовавшим ранее нормам таким полномочием были наделены региональные власти. Авторы инициативы поясняли, что "норма направлена на решение вопроса оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на приграничных территориях субъектов РФ, куда прибывают граждане Донецкой народной республики, граждане Луганской народной республики и лица без гражданства, вынужденно покинувшие места постоянного проживания".
Ко второму чтению законопроекта комитет также была одобрена поправка, по которой организация оптовой торговли лекарствами обязана соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптекой товаров и в случае заключенного договора не в праве отказывать ей в поставке лекарств при их наличии. Кроме того, предельные сроки отгрузки затребованных лекарств в зависимости от расположения места их отгрузки устанавливаются уполномоченным органом федеральной исполнительной власти.