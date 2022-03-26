https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780212092.html

Путин подписал закон об обращении лекарств в России в условиях санкций

Путин подписал закон об обращении лекарств в России в условиях санкций - РИА Новости, 26.03.2022

Путин подписал закон об обращении лекарств в России в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:25

2022-03-26T10:25

2022-03-26T10:25

россия

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

санкции в отношении россии

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, данные нормы "позволят упростить и ускорить вывод на отечественный рынок необходимых медикаментов, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан".По его словам, в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств: так, по решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.Также согласно закону, производители медицинских изделий и организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.Помимо этого, закупки лекарств и медизделий не будут учитываться при расчете совокупного годового объема закупок при закупках у малых предпринимателей и социально ориентированных НКО.Закон устанавливает, что правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Также кабмин будет вправе устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".Кроме этого, федеральные органы госвласти наделяются полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. По действовавшим ранее нормам таким полномочием были наделены региональные власти. Авторы инициативы поясняли, что "норма направлена на решение вопроса оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на приграничных территориях субъектов РФ, куда прибывают граждане Донецкой народной республики, граждане Луганской народной республики и лица без гражданства, вынужденно покинувшие места постоянного проживания".Ко второму чтению законопроекта комитет также была одобрена поправка, по которой организация оптовой торговли лекарствами обязана соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптекой товаров и в случае заключенного договора не в праве отказывать ей в поставке лекарств при их наличии. Кроме того, предельные сроки отгрузки затребованных лекарств в зависимости от расположения места их отгрузки устанавливаются уполномоченным органом федеральной исполнительной власти.

https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html

https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780013897.html

https://ria.ru/20220323/sanofi-1779760335.html

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Екатерина Зайцева

россия, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, санкции в отношении россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика