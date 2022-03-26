https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780070707.html
Эксперты рассказали, в каких странах снимают ковидные ограничения
Эксперты рассказали, в каких странах снимают ковидные ограничения - РИА Новости, 26.03.2022
Эксперты рассказали, в каких странах снимают ковидные ограничения
АТОР). РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:21
2022-03-26T11:21
2022-03-26T11:22
туризм
туризм
новости - туризм
грузия
франция
коронавирус covid-19
греция
израиль
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МОСКВА, 26 мар — РИА Эксперты назвали страны, которые объявили о ковидных послаблениях в марте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).В Грузии с 28 марта отменяются почти все ковидные ограничения. Снимается лимит на число гостей в кафе и ресторанах, участников спортивных, культурных и других мероприятий. Из обязательных профилактических мер остается только ношение маски в закрытом помещении и транспорте.В Израиле отменены почти все основные карантинные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Так, "зеленый паспорт" местным гражданам и туристам больше не нужен для заселения в отели, посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест. Из антиковидных мер в Израиле остались только маски. Власти продлили требование об их ношении в закрытых помещения до 15 апреля 2022 года.В Польше отменят с 28 марта масочный режим и карантин для прибывающих из-за рубежа.Греция планирует к 18 апреля не требовать ковидные пропуска для посещения магазинов, кафе и ресторанов. К летнему сезону обсуждается отмена масок в общественных местах.Кения снимает по COVID-19 большинство ограничений, включая обязательное ношение защитных масок. Привитым туристам ("Спутник V" признается) больше не нужен ПЦР-тест до вылета. Невакцинированные путешественники по-прежнему должны иметь отрицательный результат теста ПЦР за 72 часа до отъезда в Кению и пройти экспресс-тест на антиген по прибытии за 30 долларов. В ЮАР отменили требование о ПЦР-тестировании по прибытии для привитых путешественников (российские вакцины не признаются). Для въезда потребуется сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменено.Сейшельские острова с 15 марта освободили от ПЦР-тестов до вылета туристов, получивших первые две дозы вакцины против COVID-19, а также бустерную дозу, если с момента первичной вакцинации прошло шесть месяцев. Непривитые посетители должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или экспресс-тест на антиген не старше 24 часов.Гонконг (КНР) с 1 апреля сокращает срок карантина для прибывающих из-за рубежа с 14 до семи дней, если у них будет отрицательный результат на ковид на шестой и седьмой дни карантина. Путешественники также должны быть полностью вакцинированы (российские препараты не признаются) и иметь отрицательный результат на коронавирус перед прибытием. Сингапур с 1 апреля разрешит въезд c туристическими целями вакцинированным путешественникам ("Спутник V" не признан). Непривитые иностранцы могут въехать только при наличии особых оснований. Южная Корея с 1 апреля отменила карантин для полностью вакцинированных путешественников, но туристов пока не ждут.В Индии с 31 марта отменяют все меры по сдерживанию распространения COVID-19. Однако ношение масок пока в силе.В Казахстане отменили масочный режим в помещениях. Ношение масок в общественном транспорте носит рекомендательный характер.
https://ria.ru/20220312/vizy-1777702943.html
https://ria.ru/20220318/ethiopianairlines-1778797776.html
https://ria.ru/20220324/singapur-1779915647.html
https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779910312.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, грузия, франция, коронавирус covid-19, греция, израиль, польша, юар, сейшельские острова, гонконг, сингапур, южная корея, индия, казахстан
11:21 26.03.2022 (обновлено: 11:22 26.03.2022)
Эксперты рассказали, в каких странах снимают ковидные ограничения
АТОР перечислила страны, где отменяют почти все коронавирусные ограничения
МОСКВА, 26 мар — РИА
Эксперты назвали страны, которые объявили о ковидных послаблениях в марте, сообщает
Ассоциация туроператоров России (
АТОР).
В Грузии с 28 марта отменяются почти все ковидные ограничения. Снимается лимит на число гостей в кафе и ресторанах, участников спортивных, культурных и других мероприятий. Из обязательных профилактических мер остается только ношение маски в закрытом помещении и транспорте.
В Израиле отменены почти все основные карантинные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Так, "зеленый паспорт" местным гражданам и туристам больше не нужен для заселения в отели, посещения ресторанов, магазинов и других общественных мест. Из антиковидных мер в Израиле остались только маски. Власти продлили требование об их ношении в закрытых помещения до 15 апреля 2022 года.
В Польше отменят с 28 марта масочный режим и карантин для прибывающих из-за рубежа.
Греция планирует к 18 апреля не требовать ковидные пропуска для посещения магазинов, кафе и ресторанов. К летнему сезону обсуждается отмена масок в общественных местах.
Кения снимает по COVID-19 большинство ограничений, включая обязательное ношение защитных масок. Привитым туристам ("Спутник V" признается) больше не нужен ПЦР-тест до вылета. Невакцинированные путешественники по-прежнему должны иметь отрицательный результат теста ПЦР за 72 часа до отъезда в Кению и пройти экспресс-тест на антиген по прибытии за 30 долларов.
В ЮАР отменили требование о ПЦР-тестировании по прибытии для привитых путешественников (российские вакцины не признаются). Для въезда потребуется сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменено.
Сейшельские острова с 15 марта освободили от ПЦР-тестов до вылета туристов, получивших первые две дозы вакцины против COVID-19, а также бустерную дозу, если с момента первичной вакцинации прошло шесть месяцев. Непривитые посетители должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или экспресс-тест на антиген не старше 24 часов.
Гонконг (КНР) с 1 апреля сокращает срок карантина для прибывающих из-за рубежа с 14 до семи дней, если у них будет отрицательный результат на ковид на шестой и седьмой дни карантина. Путешественники также должны быть полностью вакцинированы (российские препараты не признаются) и иметь отрицательный результат на коронавирус перед прибытием.
Сингапур с 1 апреля разрешит въезд c туристическими целями вакцинированным путешественникам ("Спутник V" не признан). Непривитые иностранцы могут въехать только при наличии особых оснований.
Южная Корея с 1 апреля отменила карантин для полностью вакцинированных путешественников, но туристов пока не ждут.
В Индии с 31 марта отменяют все меры по сдерживанию распространения COVID-19. Однако ношение масок пока в силе.
В Казахстане отменили масочный режим в помещениях. Ношение масок в общественном транспорте носит рекомендательный характер.