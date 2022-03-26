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Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины

Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины - РИА Новости, 26.03.2022

Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины

Россия открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных гражданских судов из украинских портов, но Киев это не согласовывает, заявил в субботу... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:09

2022-03-26T22:09

2022-03-26T22:09

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных гражданских судов из украинских портов, но Киев это не согласовывает, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. В подтверждение этому Российская Федерация ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - сказал он.По словам Мизинцева, до настоящего времени украинская сторона не подтвердила готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия по решению этого вопроса."В очередной раз призываем все международное сообщество, в первую очередь Международную морскую организацию, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - отметил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, международная морская организация, украина, ситуация в днр и лнр