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Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/koridor-1780281040.html
Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины
Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины - РИА Новости, 26.03.2022
Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины
Россия открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных гражданских судов из украинских портов, но Киев это не согласовывает, заявил в субботу... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:09
2022-03-26T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
международная морская организация
украина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных гражданских судов из украинских портов, но Киев это не согласовывает, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. В подтверждение этому Российская Федерация ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - сказал он.По словам Мизинцева, до настоящего времени украинская сторона не подтвердила готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия по решению этого вопроса."В очередной раз призываем все международное сообщество, в первую очередь Международную морскую организацию, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - отметил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, международная морская организация, украина, ситуация в днр и лнр
22:09 26.03.2022
 
Россия открывает морской гумкоридор для выхода иностранных судов с Украины

Россия открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных судов с Украины

© Depositphotos / masintosПобережье Азовского моря в Мариуполе
Побережье Азовского моря в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Depositphotos / masintos
Побережье Азовского моря в Мариуполе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных гражданских судов из украинских портов, но Киев это не согласовывает, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. В подтверждение этому Российская Федерация ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - сказал он.
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По словам Мизинцева, до настоящего времени украинская сторона не подтвердила готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия по решению этого вопроса.
"В очередной раз призываем все международное сообщество, в первую очередь Международную морскую организацию, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - отметил генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияМеждународная морская организацияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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