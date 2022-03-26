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Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград - РИА Новости, 26.03.2022
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Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград - РИА Новости, 26.03.2022
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград
Не стоит придавать смысл словам польского генерала, назвавшего Калининград оккупированной территорией, такие заявления не несут никаких последствий, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:42
2022-03-26T12:42
польша
калининград
вторая мировая война (1939-1945)
вальдемар скшипчак
совет федерации рф
андрей клишас
россия
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Не стоит придавать смысл словам польского генерала, назвавшего Калининград оккупированной территорией, такие заявления не несут никаких последствий, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Никаких последствий такие высказывания не имеют. Дураков много. Придавать особый смысл их словам не стоит", - отметил российский сенатор.Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал, что Калининград является "оккупированной территорией" с 1945 года призвал заявить на нее претензии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/zakharova-1780223364.html
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польша, калининград, вторая мировая война (1939-1945), вальдемар скшипчак, совет федерации рф, андрей клишас, россия, в мире
12:42 26.03.2022
 
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград

Сенатор Клишас: заявления польского генерала про Калининград не несут последствий

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Не стоит придавать смысл словам польского генерала, назвавшего Калининград оккупированной территорией, такие заявления не несут никаких последствий, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Никаких последствий такие высказывания не имеют. Дураков много. Придавать особый смысл их словам не стоит", - отметил российский сенатор.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал, что Калининград является "оккупированной территорией" с 1945 года призвал заявить на нее претензии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 12:15В мире
Захарова в одной фразе описала итог претензий Польши на Калининград
 
ПольшаКалининградВторая мировая война (1939-1945)Вальдемар СкшипчакСовет Федерации РФАндрей КлишасРоссияВ мире
 
 
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