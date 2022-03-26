https://ria.ru/20220326/kaliningrad-1780226336.html
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград - РИА Новости, 26.03.2022
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград
Не стоит придавать смысл словам польского генерала, назвавшего Калининград оккупированной территорией, такие заявления не несут никаких последствий, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:42
2022-03-26T12:42
2022-03-26T12:42
польша
калининград
вторая мировая война (1939-1945)
вальдемар скшипчак
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Не стоит придавать смысл словам польского генерала, назвавшего Калининград оккупированной территорией, такие заявления не несут никаких последствий, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Никаких последствий такие высказывания не имеют. Дураков много. Придавать особый смысл их словам не стоит", - отметил российский сенатор.Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал, что Калининград является "оккупированной территорией" с 1945 года призвал заявить на нее претензии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/zakharova-1780223364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, калининград, вторая мировая война (1939-1945), вальдемар скшипчак, совет федерации рф, андрей клишас, россия, в мире
Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград
Сенатор Клишас: заявления польского генерала про Калининград не несут последствий