https://ria.ru/20220326/kaliningrad-1780226336.html

Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград

Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград - РИА Новости, 26.03.2022

Клишас призвал не придавать смысл словам польского генерала про Калининград

Не стоит придавать смысл словам польского генерала, назвавшего Калининград оккупированной территорией, такие заявления не несут никаких последствий, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:42

2022-03-26T12:42

2022-03-26T12:42

польша

калининград

вторая мировая война (1939-1945)

вальдемар скшипчак

совет федерации рф

андрей клишас

россия

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Не стоит придавать смысл словам польского генерала, назвавшего Калининград оккупированной территорией, такие заявления не несут никаких последствий, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Никаких последствий такие высказывания не имеют. Дураков много. Придавать особый смысл их словам не стоит", - отметил российский сенатор.Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал, что Калининград является "оккупированной территорией" с 1945 года призвал заявить на нее претензии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/zakharova-1780223364.html

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калининград

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, калининград, вторая мировая война (1939-1945), вальдемар скшипчак, совет федерации рф, андрей клишас, россия, в мире