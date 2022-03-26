https://ria.ru/20220326/kaliningrad-1780211669.html

Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде

Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде - РИА Новости, 26.03.2022

Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде

Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:21

2022-03-26T10:21

2022-03-26T10:21

в мире

польша

калининградская область

ссср

вальдемар скшипчак

константин косачев

совет федерации рф

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши о Калининградской области.Ранее генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша может претендовать на Калининградскую область. В беседе с изданием Super Express он заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года"."Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории - и Второй мировой войны, и собственной страны", - отметил Косачев.По его словам, "ужас в том, что таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше". Конвейер промывки мозгов работал все эти годы без остановки - и "вот чудовищный результат", заключил сенатор.Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.

https://ria.ru/20220325/kaliningrad-1780183471.html

польша

калининградская область

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, калининградская область, ссср, вальдемар скшипчак, константин косачев, совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945)