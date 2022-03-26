https://ria.ru/20220326/kaliningrad-1780211669.html
Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде
Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде - РИА Новости, 26.03.2022
Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде
Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:21
2022-03-26T10:21
2022-03-26T10:21
в мире
польша
калининградская область
ссср
вальдемар скшипчак
константин косачев
совет федерации рф
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши о Калининградской области.Ранее генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша может претендовать на Калининградскую область. В беседе с изданием Super Express он заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года"."Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории - и Второй мировой войны, и собственной страны", - отметил Косачев.По его словам, "ужас в том, что таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше". Конвейер промывки мозгов работал все эти годы без остановки - и "вот чудовищный результат", заключил сенатор.Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.
https://ria.ru/20220325/kaliningrad-1780183471.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, калининградская область, ссср, вальдемар скшипчак, константин косачев, совет федерации рф, вторая мировая война (1939-1945)
Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде
Вице-спикер Совфеда Косачев: польским деятелям надо лучше знать историю своей страны
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши о Калининградской области.
Ранее генерал Вальдемар Скшипчак
выразил мнение, что Польша
может претендовать на Калининградскую область
. В беседе с изданием Super Express он заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года".
"Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории - и Второй мировой войны, и собственной страны", - отметил Косачев.
По его словам, "ужас в том, что таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше". Конвейер промывки мозгов работал все эти годы без остановки - и "вот чудовищный результат", заключил сенатор.
Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР
, остальная территория - Польше.