https://ria.ru/20220326/ipoteka-1780237974.html

Молодые IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку

Молодые IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку - РИА Новости, 26.03.2022

Молодые IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку

Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку, сообщается в Telegram-канале Минцифры. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:53

2022-03-26T14:53

2022-03-26T16:34

ипотека

владимир путин

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку, сообщается в Telegram-канале Минцифры.Ранее сообщалось, что ведомство оперативно готовит проект соответствующего постановления."Минцифры предложило пятипроцентную льготную ипотеку для айтишников. Определяем возрастной ценз, определяем критерий по доходам. Вчера долго обсуждали на нашем оперштабе, с IT-компаниями эти условия были предварительно скорректированы", — сказал Шадаев.Ее смогут получить сотрудники в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей во всех других регионах. Сумма будет составлять 18 миллионов рублей и девять миллионов рублей соответственно."Надеемся, что регионы, такие как Москва, Питер, Нижний Новгород, готовы будут дополнительно три процента ставки закрывать за счет собственных средств для того, чтобы ипотека была под два процента", — добавил Шадаев.В начале марта Владимир Путин подписал указ, предоставляющий льготы россиянам, которые работают в аккредитованных IT-компаниях. В частности, им предоставляется отсрочка от призыва до 27 лет. Помимо этогоКроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779529508.html

https://ria.ru/20220325/it-1780121204.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ипотека, владимир путин, михаил мишустин, россия, общество