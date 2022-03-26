https://ria.ru/20220326/genotsid-1780137875.html

Инициатива из Лондона: единственный шанс спасти Россию — геноцид ее народа

Инициатива из Лондона: единственный шанс спасти Россию — геноцид ее народа - РИА Новости, 26.03.2022

Инициатива из Лондона: единственный шанс спасти Россию — геноцид ее народа

Воздух Лондона что-то такое творит с людьми: делает мысли и стиль их выражения на редкость эффектными. И вот оттуда в нашу страну — в российскую "Новую газету"... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T08:00

2022-03-26T08:00

2022-03-26T08:09

авторы

россия

мариуполь

лондон

нато

великобритания

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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Воздух Лондона что-то такое творит с людьми: делает мысли и стиль их выражения на редкость эффектными. И вот оттуда в нашу страну — в российскую "Новую газету" (пока не иноагент) — прилетает совершенно гениальное признание того, что с нашей страной, с нашим народом никто и ничего сделать не сможет, не учинив тотального и перманентного террора над таковыми.Название статьи — "Операция "Русская хромосома", в том смысле, что мы такие генетически и лечить нас надо соответственно. Автор — Владимир Пастухов, доктор политических наук, University College of London. Не будем слишком подробно выяснять, откуда он родом (вообще-то, из Киева) и чей гражданин, — это не имеет большого значения. А вот мысли его имеют значение. Хотя бы потому, что начинается статья с фактического признания: массовая и растущая поддержка россиянами спецоперации на Украине — это не фейк и не миф, нашей социологической статистике можно и нужно верить.Заметим, для среднего западника, живущего в соответствующей инфовселенной, такая мысль невероятна, западнику комфортнее думать, что мы тут все тайно на стороне киевского режима. И для остатков наших западников это тоже так — для их душевного комфорта. А вот для людей ясно мыслящих ситуация очевидна, и они без иллюзий сообщают — по Пастухову — что "нам придется произвести трепанацию национального черепа и порыться в его коллективном содержимом".Трепанация показывает, что все объясняется "десятилетиями и столетиями развития" нашей духовной культуры. Речь о мыслях и убеждениях, "уходящих своими корнями в самую глубь русской духовной культуры, в ее темный подвал".С подвалом автор разбирается долго и предсказуемо: большевизм как "отчасти гибридное духовное течение", сталинизм, славянофильство, православие… Но это довольно знакомая песня. Куда интереснее ответ на вопрос, что делать. У него тут мелькает, среди прочих, хорошее определение: размагнитить нацию. Лишить заряда, способности притягивать к себе? Лишить магнит его сущности?Вопрос в том, повторим, как это сделать. Рецепт такой: тотальная идеологическая люстрация. Запретить хождение в России любых идей типа православия, коммунизма, сталинизма, национализма и "чего-либо еще", "любая попытка дистрибуции этих идей в государственных и негосударственных сферах должна быть жестко табуирована". Вот представим себе — в СМИ, интернете, да, видимо, и в разговорах.Из подробностей: нужна декоммунизация — полная и последовательная. Уничтожить предстоит все "деривативы коммунизма", вообще все, "пышно расцветшее на могильнике коммунизма". Для чего "потребуются жесткие, иногда даже жестокие решения, которые еще вчера казались ненужными и даже немыслимыми".Но это не начало и даже не продолжение, а перманентный процесс. Начинать же надо с "развоцерковления". Наша церковь должна быть заменена на "нормальный демократический церковный союз, являющийся ассоциацией свободных приходов, самоуправляемых и финансируемых исключительно на средства своих прихожан". Или на хаотический комплект самых разных сект и учений?Помнится, в 2015 году мне посчастливилось написать комментарий под названием "Касьянов и мертвые души". Там речь шла о Крыме, референдуме и том, что российские западники и либералы (от слова "свобода", заметим) относятся к миллионам людей, соотечественников, как гоголевский Чичиков и его современники — к крепостным: их можно продавать, покупать, выводить в новые места. И никаких разговоров о том, чтобы интересоваться их мнением. Бывшего премьера России в интервью спрашивают — уже не о Крыме и даже не о демократии вообще, а о том, как можно осуществить, например, его мечту о присоединении России к НАТО. Ведь для этого надо создать в стране режим, за который никто не проголосует, — а что, если в процессе прольется кровь? И наш герой говорит: кровь — "может быть, это будет единственный способ".Пастухов-Лондонский говорит ровно об этом, причем видно, что речь не о каком-то перевороте, а о процессе на годы и десятилетия. С целью удаления из наших мозгов "русской хромосомы".Нормальная человеческая реакция на это предложение генетической операции — радость. Достаточно просто представить себе, какие ресурсы потребуются для уничтожения сущности народа численностью 145,5 миллиона человек, который — как признает и наш автор — в громадном своем большинстве мыслит не так, как следует. Приставить к каждому по оккупанту с винтовкой? А где взять столько оккупантов? Да еще и на десятилетия вперед?То есть если лондонский профессор честно признает, что иначе нас никак не победить, — значит, не победить.Но подождите, рекомендуемый им эксперимент реально происходил, и не в древней истории (завоевание, например, Британии норманнами с попыткой уничтожения всей прежней культуры). Он происходил на наших глазах, на территории, где живут около 40 миллионов человек (раньше их там было больше). Эта территория называется Украина.И происходило все это действительно десятилетиями, причем по нарастанию, шаг за шагом. Все, предлагаемое автором для России, — это описание идеала нацистского "размагничивания" Украины. Результат эксперимента известен: фатальный раскол на две нации (минимум), причем где-то этот раскол проходит по семьям и городским кварталам. Кровавые схватки, перевороты и захваты власти, многолетняя гражданская война — с полной неясностью, какой в итоге будет Украина. Нация уничтожена, а кто-то скажет, что и не сложилась.А если вам кажется, что тут слишком мудреная история, то можно проще. Взять один город — Мариуполь, который на референдуме 2014 года голосовал известно как. Потом был оккупирован чистыми, беспримесными нацистами. Что они делали, что произошло после этого с хромосомами у людей — мы очень мало знаем. Но как раз сейчас фактов и подробностей будет все больше и больше, могут пригодиться для соответствующего колледжа в Лондоне.

https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779641452.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774405743.html

https://ria.ru/20150522/1065849086.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779773759.html

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