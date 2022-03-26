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Байден считает, что экономика России сократится вдвое - РИА Новости, 26.03.2022
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Байден считает, что экономика России сократится вдвое
Байден считает, что экономика России сократится вдвое - РИА Новости, 26.03.2022
Байден считает, что экономика России сократится вдвое
Президент США Джо Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. РИА Новости, 26.03.2022
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в мире
россия
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире."Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы... Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире", - сказал он, выступая с речью в Варшаве в завершении своего европейского турне.Байден добавил, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780271172.html
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в мире, россия, сша, джо байден
20:58 26.03.2022 (обновлено: 21:00 26.03.2022)
 
Байден считает, что экономика России сократится вдвое

Президент США Байден считает, что экономика России сократится вдвое

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире.
"Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы... Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире", - сказал он, выступая с речью в Варшаве в завершении своего европейского турне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 20:32
Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей
Байден добавил, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 08:00
У НАТО новые задачи. Зачем Байден собрал всех союзников
 
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