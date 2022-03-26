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В центре Петербурга открылась выставка фотографий детей Донбасса - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780240091.html
В центре Петербурга открылась выставка фотографий детей Донбасса
В центре Петербурга открылась выставка фотографий детей Донбасса - РИА Новости, 26.03.2022
В центре Петербурга открылась выставка фотографий детей Донбасса
Уличная фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса", где представлены фото и истории детей, живущих в зоне боевых действий,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:20
2022-03-26T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
в мире
украина
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса", где представлены фото и истории детей, живущих в зоне боевых действий, открылась в субботу в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня в центре нашего города открыта выставка фотографий детей Донбасса... Это дети, которые уже восемь лет живут под бомбежками в зоне боевых действий. Многие из них родились и выросли под бомбежками... Они видели войну такой, какая она есть. Эти мальчишки и девчонки рано повзрослели, они не видели того, что видят сегодня наши дети. И наша задача - им помочь", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов после осмотра экспозиции.Беглов выразил уверенность в том, что выставка на Большой Морской улице, где рядом с каждой черно-белой фотографией ребенка представлена его история, найдет отклик у жителей Петербурга.Выставка подготовлена рекламно-информационным агентством "Армия России" Минобороны РФ. Над проектом в течение нескольких месяцев работали военные корреспонденты Ирина Лашкевич и Даниил Богдан.Предполагается, что уличная экспозиция, включающая 20 стендов, будет работать в Петербурге до конца апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, в мире, украина, санкт-петербург
15:20 26.03.2022
 
В центре Петербурга открылась выставка фотографий детей Донбасса

Фотовыставка с историями детей, живущих в зоне боевых действий, открылась в Петербурге

© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНРВыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
Выставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНР
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса", где представлены фото и истории детей, живущих в зоне боевых действий, открылась в субботу в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в центре нашего города открыта выставка фотографий детей Донбасса... Это дети, которые уже восемь лет живут под бомбежками в зоне боевых действий. Многие из них родились и выросли под бомбежками... Они видели войну такой, какая она есть. Эти мальчишки и девчонки рано повзрослели, они не видели того, что видят сегодня наши дети. И наша задача - им помочь", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов после осмотра экспозиции.
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНРВыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
Выставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса в Санкт-Петербурге
1 из 3
Выставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНР
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНРВыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
Выставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса в Санкт-Петербурге
2 из 3
Выставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНР
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНРВыставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
Выставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса в Санкт-Петербурге
3 из 3
Выставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНР
1 из 3
Выставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНР
2 из 3
Выставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНР
3 из 3
Выставка "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я! Дети Донбасса" в Санкт-Петербурге
© Фото : Госкомэкополитики при главе ДНР
Беглов выразил уверенность в том, что выставка на Большой Морской улице, где рядом с каждой черно-белой фотографией ребенка представлена его история, найдет отклик у жителей Петербурга.
Выставка подготовлена рекламно-информационным агентством "Армия России" Минобороны РФ. Над проектом в течение нескольких месяцев работали военные корреспонденты Ирина Лашкевич и Даниил Богдан.
Предполагается, что уличная экспозиция, включающая 20 стендов, будет работать в Петербурге до конца апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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