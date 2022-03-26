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Военный эксперт предположил местонахождение украинских диверсантов - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780201406.html
Военный эксперт предположил местонахождение украинских диверсантов
Военный эксперт предположил местонахождение украинских диверсантов - РИА Новости, 26.03.2022
Военный эксперт предположил местонахождение украинских диверсантов
Украинские националисты, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобожденных городах Донецкой народной республики, заявил... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T08:36
2022-03-26T08:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские националисты, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобожденных городах Донецкой народной республики, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Корреспонденты РИА Новости, находясь на улицах освобожденной бойцами ДНР Волновахи, увидели множество комплектов формы и обуви украинских военных без следов ранений. Вероятно, солдаты переодевались в гражданскую одежду и бросали форму."Американцы хвастались, что они подготовили на Украине 9000 специалистов для диверсионно-разведывательной работы. То есть людей, которые должны устраивать акты диверсий и саботажа в тылу противника, а также вести террор против гражданского населения. И минно-взрывное дело преподавали для всех. И, как видите, сейчас очень много объектов, которые освобождают силы ДНР и РФ, заминированы. И заминированы они таким образом, что для разминирования нужны специалисты экстра-класса. И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так – на территориях, которые освобождаются", - сказал Леонков.Он пояснил, что подобные силы уже начали себя проявлять, и не во всех освобожденных населенных пунктах есть возможность обеспечить работу местных органов власти и правопорядка из-за поврежденной инфраструктуры."ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.) этим пользуются. Они переодеваются, выдают себя за мирных граждан и пристраиваются в какой-нибудь населенный пункт. И не будут ничего делать до определенного момента, пока с ними на связь не выйдет центр, который в будущем ими будет руководить. Тогда они начнут свою подрывную деятельность. Исключать этого нельзя", - отметил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/kapitulyatsiya-1780191022.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, признание днр и лнр в россии
08:36 26.03.2022 (обновлено: 08:51 26.03.2022)
 
Военный эксперт предположил местонахождение украинских диверсантов

Эксперт Леонков: украинские диверсанты могут находиться в освобожденных районах Донбасса

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские националисты, переодевшись в гражданскую одежду, могут вести диверсионную деятельность в освобожденных городах Донецкой народной республики, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Корреспонденты РИА Новости, находясь на улицах освобожденной бойцами ДНР Волновахи, увидели множество комплектов формы и обуви украинских военных без следов ранений. Вероятно, солдаты переодевались в гражданскую одежду и бросали форму.
"Американцы хвастались, что они подготовили на Украине 9000 специалистов для диверсионно-разведывательной работы. То есть людей, которые должны устраивать акты диверсий и саботажа в тылу противника, а также вести террор против гражданского населения. И минно-взрывное дело преподавали для всех. И, как видите, сейчас очень много объектов, которые освобождают силы ДНР и РФ, заминированы. И заминированы они таким образом, что для разминирования нужны специалисты экстра-класса. И украинских вояк готовили именно так. Поэтому сейчас они, сбросив униформу ВСУ, переодевшись в гражданское, могут действовать именно так – на территориях, которые освобождаются", - сказал Леонков.
Он пояснил, что подобные силы уже начали себя проявлять, и не во всех освобожденных населенных пунктах есть возможность обеспечить работу местных органов власти и правопорядка из-за поврежденной инфраструктуры.
"ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.) этим пользуются. Они переодеваются, выдают себя за мирных граждан и пристраиваются в какой-нибудь населенный пункт. И не будут ничего делать до определенного момента, пока с ними на связь не выйдет центр, который в будущем ими будет руководить. Тогда они начнут свою подрывную деятельность. Исключать этого нельзя", - отметил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
01:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

Женщины сортируют принятую у населения гуманитарную помощь для беженцев с юго-востока Украины в центре общественных объединений Советского района Новосибирска
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

Отсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на одной из улиц в Новосибирске
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

Дети в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

Пожилые люди в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

Жители Мариуполя получают гуманитарную помощ
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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