06:03 26.03.2022 (обновлено: 08:39 26.03.2022)
Медведев оценил вероятность повторения дефолта 1998 года
Замглавы Совбеза Медведев исключил возможность повторения в России дефолта 1998 года
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, к которому привела экономическая война без правил, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT, отвечая на вопрос о том, возможно ли в стране повторение событий 24-летней давности.
"В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено", — сказал Медведев.
Он отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента, и кризис 2014 года, когда он был премьером.
"Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил", — заявил Медведев.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.