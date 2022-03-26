https://ria.ru/20220326/defolt-1780195796.html

Медведев оценил вероятность повторения дефолта 1998 года

Медведев оценил вероятность повторения дефолта 1998 года - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев оценил вероятность повторения дефолта 1998 года

Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, к которому привела экономическая война без правил, заявил... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:03

2022-03-26T06:03

2022-03-26T08:39

россия

сша

дмитрий медведев

экономика

в мире

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, к которому привела экономическая война без правил, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT, отвечая на вопрос о том, возможно ли в стране повторение событий 24-летней давности.Он отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента, и кризис 2014 года, когда он был премьером."Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил", — заявил Медведев.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220317/defolt-1778693881.html

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россия, сша, дмитрий медведев, экономика, в мире