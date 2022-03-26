https://ria.ru/20220326/damba-1780278105.html

Неонацисты планируют взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе

Неонацисты планируют взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе - РИА Новости, 26.03.2022

Неонацисты планируют взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе

Неонацисты в Одессе по указанию губернатора заминировали Хаджибейскую дамбу, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T21:34

2022-03-26T21:34

2022-03-26T22:18

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Неонацисты в Одессе по указанию губернатора заминировали Хаджибейскую дамбу, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать", — сказал он.Генерал пояснил, что из-за этого в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами, и назвал это решение безумным.По его словам, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить выполнение этого плана была грубо и жестко пресечена вплоть до угрозы расстрела.Говоря о других преступлениях украинских военных, Мизинцев рассказал, что в Краматорске националисты цинично обстреляли из минометов автомобиль, доставивший питьевую воду мирным жителям города. Огонь велся именно в момент раздачи воды населению, из-за чего три человека получили ранения, двое контужены.Украинские власти, по словам генерала, заявляют о готовности обеспечить безопасность маршрутов на подконтрольных Киеву территориях и якобы выражают приверженность гуманистическим принципам, но на деле всячески препятствуют выводу мирных граждан в безопасные районы и блокируют проведение гуманитарных акций."В очередной раз обращаем внимание Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста на преступную политику официального Киева в отношении граждан Украины, грубейшие нарушения не только международного гуманитарного права, но и конституции собственной страны", — добавил начальник Национального центра.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, одесса, украина, ситуация в днр и лнр