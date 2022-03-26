https://ria.ru/20220326/bosfor-1780239999.html
Босфор открыли для судоходства
Босфор открыли для судоходства - РИА Новости, 26.03.2022
Босфор открыли для судоходства
Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства, сообщает Главное управление... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:20
2022-03-26T15:20
2022-03-26T15:30
босфор
в мире
турция
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АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства, сообщает Главное управление береговой безопасности страны.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов."Босфор открыт для судоходства", - говорится в заявлении управления в Twitter.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор, в мире, турция
15:20 26.03.2022 (обновлено: 15:30 26.03.2022)
Босфор открыли для судоходства
Пролив Босфор открыли для судоходства