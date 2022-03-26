https://ria.ru/20220326/bosfor-1780239999.html

Босфор открыли для судоходства

Босфор открыли для судоходства - РИА Новости, 26.03.2022

Босфор открыли для судоходства

Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства, сообщает Главное управление... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:20

2022-03-26T15:20

2022-03-26T15:30

босфор

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турция

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АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства, сообщает Главное управление береговой безопасности страны.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов."Босфор открыт для судоходства", - говорится в заявлении управления в Twitter.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html

босфор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

босфор, в мире, турция