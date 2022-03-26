https://ria.ru/20220326/bayden-1780279968.html
Белый дом пояснил высказывания Байдена о Путине
Белый дом пояснил высказывания Байдена о Путине - РИА Новости, 26.03.2022
Белый дом пояснил высказывания Байдена о Путине
Белый дом пояснил слова президента США Джо Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер "не может оставаться у власти",... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:52
2022-03-26T21:52
2022-03-26T23:56
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Белый дом пояснил слова президента США Джо Байдена, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер "не может оставаться у власти", отметив, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране.В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти"."Точка зрения президента заключалась в том, что (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима", - пояснил журналистам позднее представитель Белого дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html
https://ria.ru/20220326/bayden-1780273280.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден
21:52 26.03.2022 (обновлено: 23:56 26.03.2022)
Белый дом пояснил высказывания Байдена о Путине
Белый дом пояснил высказывания Байдена о Путине: он не имел в виду смену власти в России