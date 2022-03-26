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Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине - РИА Новости, 26.03.2022
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Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине
Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине - РИА Новости, 26.03.2022
Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине
Президент США Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:04
2022-03-26T19:33
в мире
россия
сша
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине.Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий."Он мясник, вот что я думаю", — коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN.Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказываться о своем российском коллеге. Накануне Байден вновь заявил, что считает президента России "военным преступником".Комментируя предыдущие высказывания Байдена на ту же тему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин
18:04 26.03.2022 (обновлено: 19:33 26.03.2022)
 
Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине

Президент США Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий.
"Он мясник, вот что я думаю", — коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN.
Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказываться о своем российском коллеге. Накануне Байден вновь заявил, что считает президента России "военным преступником".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Комментируя предыдущие высказывания Байдена на ту же тему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреРоссияСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
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