https://ria.ru/20220326/bayden-1780255608.html

Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине

Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине - РИА Новости, 26.03.2022

Байден снова позволил недипломатичное высказывание о Путине

Президент США Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:04

2022-03-26T18:04

2022-03-26T19:33

в мире

россия

сша

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780000937_85:0:2827:1542_1920x0_80_0_0_943eb351ab09500952734d13f9b9ef2a.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине.Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий."Он мясник, вот что я думаю", — коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN.Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказываться о своем российском коллеге. Накануне Байден вновь заявил, что считает президента России "военным преступником".Комментируя предыдущие высказывания Байдена на ту же тему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин