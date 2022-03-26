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Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством - РИА Новости, 26.03.2022
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Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством
Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством - РИА Новости, 26.03.2022
Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством
США расценивают статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне как "священное обязательство", заявил в субботу президент США Джо Байден. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:30
2022-03-26T16:35
в мире
сша
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США расценивают статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне как "священное обязательство", заявил в субботу президент США Джо Байден."Мы воспринимаем статью 5 как священное обязательство, которое относится к каждому члену альянса", - сказал Байден в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.Как отметил президент США, в ситуации вокруг Украины альянс продемонстрировал абсолютное единство. "Здесь не было никакой разобщенности во мнениях - все, что мы делаем, мы делаем с учетом интересов каждого", - подчеркнул Байден.По его словам, президент России Владимир Путин "рассчитывал" внести раздор в альянс, отделив западный фланг НАТО от восточного, однако "ему этого не удалось"."Мы все сохранили наше единство. На мой взгляд, очень важно, что мы предпринимаем наши шаги в координации с нашими союзниками", - добавил Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html
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в мире, сша, нато, джо байден
16:30 26.03.2022 (обновлено: 16:35 26.03.2022)
 
Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством

Президент США Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США расценивают статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне как "священное обязательство", заявил в субботу президент США Джо Байден.
"Мы воспринимаем статью 5 как священное обязательство, которое относится к каждому члену альянса", - сказал Байден в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 08:00
У НАТО новые задачи. Зачем Байден собрал всех союзников
Как отметил президент США, в ситуации вокруг Украины альянс продемонстрировал абсолютное единство. "Здесь не было никакой разобщенности во мнениях - все, что мы делаем, мы делаем с учетом интересов каждого", - подчеркнул Байден.
По его словам, президент России Владимир Путин "рассчитывал" внести раздор в альянс, отделив западный фланг НАТО от восточного, однако "ему этого не удалось".
"Мы все сохранили наше единство. На мой взгляд, очень важно, что мы предпринимаем наши шаги в координации с нашими союзниками", - добавил Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 20:43
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСШАНАТОДжо Байден
 
 
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