https://ria.ru/20220326/bayden-1780247253.html
Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством
Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством - РИА Новости, 26.03.2022
Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством
США расценивают статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне как "священное обязательство", заявил в субботу президент США Джо Байден. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:30
2022-03-26T16:30
2022-03-26T16:35
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США расценивают статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне как "священное обязательство", заявил в субботу президент США Джо Байден."Мы воспринимаем статью 5 как священное обязательство, которое относится к каждому члену альянса", - сказал Байден в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.Как отметил президент США, в ситуации вокруг Украины альянс продемонстрировал абсолютное единство. "Здесь не было никакой разобщенности во мнениях - все, что мы делаем, мы делаем с учетом интересов каждого", - подчеркнул Байден.По его словам, президент России Владимир Путин "рассчитывал" внести раздор в альянс, отделив западный фланг НАТО от восточного, однако "ему этого не удалось"."Мы все сохранили наше единство. На мой взгляд, очень важно, что мы предпринимаем наши шаги в координации с нашими союзниками", - добавил Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html
https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, джо байден
16:30 26.03.2022 (обновлено: 16:35 26.03.2022)
Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством
Президент США Байден назвал статью о коллективной обороне НАТО священным обязательством