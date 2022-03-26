https://ria.ru/20220326/arest-1780282123.html

Суд в Уфе арестовал пятерых задержанных по обвинению в экстремизме

Суд в Уфе арестовал пятерых задержанных по обвинению в экстремизме - РИА Новости, 26.03.2022

Суд в Уфе арестовал пятерых задержанных по обвинению в экстремизме

Советский районный суд Уфы арестовал на два месяца пятерых задержанных в Уфе, обвиняемых в организации террористического сообщества и публичных призывах к... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:22

2022-03-26T22:22

2022-03-26T22:22

происшествия

уфа

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 26 мар – РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал на два месяца пятерых задержанных в Уфе, обвиняемых в организации террористического сообщества и публичных призывах к осуществлению террористических действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что четыре россиянина задержаны в Уфе, они причастны к пропаганде терроризма и подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов. СКР сообщал о пяти задержанных, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "организация террористического сообщества и участие в нем" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Отмечалось, что в жилищах задержанных были изъяты две гранаты РГД-5, а также самодельные зажигательные устройства по типу "коктейль Молотова", экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщили, что Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанных: Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова."Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении пятерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что органами предварительного следствия Дмитриеву и Ефимову предъявлено обвинение в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет, Матисову - в создании террористического сообщества. В отношении остальных обвиняемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "участие в террористическом сообществе".Местные СМИ сообщают, что задержанный Дмитрий Чувилин является депутатом госсобрания-курултая Башкирии от КПРФ.

https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777681393.html

https://ria.ru/20220325/agent-1780038902.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, уфа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кпрф