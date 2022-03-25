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Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост - РИА Новости, 25.03.2022
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Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост - РИА Новости, 25.03.2022
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост
В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:54
2022-03-25T17:58
владимир жириновский
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале.Позднее член Совфеда удалил публикацию.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии и пожелал Жириновскому выздоровления.Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19.
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владимир жириновский, коронавирус covid-19
11:54 25.03.2022 (обновлено: 17:58 25.03.2022)
 
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост

Сенатор Пронюшкин заявил о смерти лидера ЛДПР Жириновского, но позже удалил пост

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале.
Позднее член Совфеда удалил публикацию.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии и пожелал Жириновскому выздоровления.
Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19.
 
Владимир ЖириновскийКоронавирус COVID-19
 
 
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