https://ria.ru/20220325/zhirinovsky-1780024705.html
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост - РИА Новости, 25.03.2022
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост
В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:54
2022-03-25T11:54
2022-03-25T17:58
владимир жириновский
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале.Позднее член Совфеда удалил публикацию.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии и пожелал Жириновскому выздоровления.Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, коронавирус covid-19
11:54 25.03.2022 (обновлено: 17:58 25.03.2022)
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост
Сенатор Пронюшкин заявил о смерти лидера ЛДПР Жириновского, но позже удалил пост
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале.
Позднее член Совфеда удалил публикацию.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии и пожелал Жириновскому выздоровления.
Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19.