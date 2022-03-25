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Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост

Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост - РИА Новости, 25.03.2022

Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, но позже удалил пост

В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:54

2022-03-25T11:54

2022-03-25T17:58

владимир жириновский

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале.Позднее член Совфеда удалил публикацию.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии и пожелал Жириновскому выздоровления.Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

владимир жириновский, коронавирус covid-19