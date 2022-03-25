https://ria.ru/20220325/zemletryasenie-1779972027.html

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 25.03.2022

На Сахалине произошло землетрясение

Сейсмологи в пятницу зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,7, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T02:11

2022-03-25T02:11

2022-03-25T02:11

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

землетрясение

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мар — РИА Новости. Сейсмологи в пятницу зарегистрировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,7, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.Она уточнила, что ощущаемость могла составить до 3-4 баллов, в настоящее время производится опрос населения.

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, землетрясение, елена семенова