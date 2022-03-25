https://ria.ru/20220325/zapad-1780033219.html

Заявленным Западом ценностям грош цена, заявил Лавров

Заявленным Западом ценностям грош цена, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022

Заявленным Западом ценностям грош цена, заявил Лавров

Россия увидела санкционный беспредел со стороны Запада, заявленным западным ценностям грош цена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:28

2022-03-25T12:28

2022-03-25T12:28

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россия

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия увидела санкционный беспредел со стороны Запада, заявленным западным ценностям грош цена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда мы видим вот этот санкционный беспредел, конечно же, понятно, что все эти ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности - всем этим ценностям грош цена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, сша