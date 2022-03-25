https://ria.ru/20220325/zapad-1780019400.html

Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией

Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией - РИА Новости, 25.03.2022

Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией

Желание Запада вернуть однополярный мир - это иллюзия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:32

2022-03-25T11:32

2022-03-25T11:36

в мире

россия

сергей лавров

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Желание Запада вернуть однополярный мир - это иллюзия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии", - сказал Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией.По его словам, "эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях"."(Желанию Запада вернуть однополярный мир) мы противодействуем вместе с нашими партнерами и союзниками", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров, аслан бжания