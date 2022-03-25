https://ria.ru/20220325/zapad-1780019400.html
Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией
Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией - РИА Новости, 25.03.2022
Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией
Желание Запада вернуть однополярный мир - это иллюзия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:32
2022-03-25T11:32
2022-03-25T11:36
в мире
россия
сергей лавров
аслан бжания
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Желание Запада вернуть однополярный мир - это иллюзия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии", - сказал Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией.По его словам, "эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях"."(Желанию Запада вернуть однополярный мир) мы противодействуем вместе с нашими партнерами и союзниками", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, аслан бжания
11:32 25.03.2022 (обновлено: 11:36 25.03.2022)
Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией
Глава МИД Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Желание Запада вернуть однополярный мир - это иллюзия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии", - сказал Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
По его словам, "эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях".
"(Желанию Запада вернуть однополярный мир) мы противодействуем вместе с нашими партнерами и союзниками", - добавил Лавров.