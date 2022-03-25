https://ria.ru/20220325/zapad-1780018728.html

Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров

Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022

Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров

Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:27

2022-03-25T11:27

2022-03-25T11:55

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть себе однополярный мир", - сказал он в начале переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия