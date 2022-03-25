https://ria.ru/20220325/zapad-1780018728.html
Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров
Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров
Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:27
2022-03-25T11:27
2022-03-25T11:55
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть себе однополярный мир", - сказал он в начале переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:27 25.03.2022 (обновлено: 11:55 25.03.2022)
Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил о неустанном стремлении Запада сохранить свое доминирование