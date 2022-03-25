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Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
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Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров
Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2022
Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров
Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:27
2022-03-25T11:55
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть себе однополярный мир", - сказал он в начале переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.
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россия
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сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:27 25.03.2022 (обновлено: 11:55 25.03.2022)
 
Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил о неустанном стремлении Запада сохранить свое доминирование

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть себе однополярный мир", - сказал он в начале переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
Сергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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