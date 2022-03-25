https://ria.ru/20220325/zakon-1780177199.html
Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом
Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом - РИА Новости, 26.03.2022
Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом
Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-25T22:11
2022-03-25T22:11
2022-03-26T00:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов, работающих за рубежом.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.Ответственность предусмотрена за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ранее аналогичное наказание ввели за ложную информацию о российских Вооруженных силах.За нарушение закона предполагаются следующие санкции:Они ужесточаются если для совершения преступления использовалось служебного положение, или в нем участвовала группа лиц, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды:Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий за рубежом, будут наказываться: Те же действия, повлекшие смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо создавшие помехи работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут караться:Еще один закон, подписанный главой государства, вводит административную ответственность за это правонарушение:Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут: Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной.
https://ria.ru/20220323/feyki-1779741661.html
https://ria.ru/20220322/feyki-1779460789.html
https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
22:11 25.03.2022 (обновлено: 00:04 26.03.2022)
Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом
Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о госорганах за рубежом
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Владимир Путин подписал федеральный закон
об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов, работающих за рубежом.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.
Ответственность предусмотрена за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.
Ранее аналогичное наказание ввели за ложную информацию о российских Вооруженных силах.
За нарушение закона предполагаются следующие санкции:
—штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей
—лишением свободы на срок до трех лет.
Они ужесточаются если для совершения преступления использовалось служебного положение, или в нем участвовала группа лиц, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды:
—штраф от трех до пяти миллионов рублей;
—лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.
Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий за рубежом, будут наказываться:
—штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
—лишением свободы на срок до трех лет.
Те же действия, повлекшие смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо создавшие помехи работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут караться:
—штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей;
—лишением свободы на срок до пяти лет.
Еще один закон, подписанный главой государства, вводит административную ответственность за это правонарушение:
—для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей;
—для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
—для юридических лиц — 300 до 500 тысяч рублей.
Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут:
—для граждан — штраф от 50 до 100 тысяч рублей;
—для должностных лиц — от 200 до 300 тысяч рублей;
—для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной.