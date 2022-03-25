https://ria.ru/20220325/zakon-1780177199.html

Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом

Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом - РИА Новости, 26.03.2022

Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом

Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-25T22:11

2022-03-25T22:11

2022-03-26T00:04

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов, работающих за рубежом.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.Ответственность предусмотрена за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура.Ранее аналогичное наказание ввели за ложную информацию о российских Вооруженных силах.За нарушение закона предполагаются следующие санкции:Они ужесточаются если для совершения преступления использовалось служебного положение, или в нем участвовала группа лиц, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды:Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий за рубежом, будут наказываться: Те же действия, повлекшие смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо создавшие помехи работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут караться:Еще один закон, подписанный главой государства, вводит административную ответственность за это правонарушение:Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут: Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной.

https://ria.ru/20220323/feyki-1779741661.html

https://ria.ru/20220322/feyki-1779460789.html

https://ria.ru/20220323/gosduma-1779701976.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, владимир путин