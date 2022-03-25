https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1780072442.html

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма - РИА Новости, 25.03.2022

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого в реабилитации нацизма, который отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:41

2022-03-25T14:41

2022-03-25T14:41

происшествия

россия

санкт-петербург

бессмертный полк

йозеф геббельс

степан бандера

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого в реабилитации нацизма, который отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото гитлеровского сподвижника Йозефа Геббельса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции, совместно с УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 5 мая 2020 года подозреваемый разместил на странице сайта "Бессмертный полк онлайн" фото начальника управления гитлеровской пропаганды Йозефа Геббельса. Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), 50-летний подозреваемый задержан 24 марта текущего года. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее в Петербурге по подозрению в отправке заявки с именем украинского националиста Степана Бандеры и его фото на сайт "Бессмертный полк онлайн" был задержан житель Новгородской области. Также полицейские задержали мужчину, отправившего на этот же сайт фото пособника нацистов генерала Андрея Власова.

https://ria.ru/20211219/polk-1764434212.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, санкт-петербург, бессмертный полк, йозеф геббельс, степан бандера, новгородская область