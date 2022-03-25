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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма - РИА Новости, 25.03.2022
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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма - РИА Новости, 25.03.2022
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма
Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого в реабилитации нацизма, который отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:41
2022-03-25T14:41
происшествия
россия
санкт-петербург
бессмертный полк
йозеф геббельс
степан бандера
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого в реабилитации нацизма, который отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото гитлеровского сподвижника Йозефа Геббельса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции, совместно с УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 5 мая 2020 года подозреваемый разместил на странице сайта "Бессмертный полк онлайн" фото начальника управления гитлеровской пропаганды Йозефа Геббельса. Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), 50-летний подозреваемый задержан 24 марта текущего года. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее в Петербурге по подозрению в отправке заявки с именем украинского националиста Степана Бандеры и его фото на сайт "Бессмертный полк онлайн" был задержан житель Новгородской области. Также полицейские задержали мужчину, отправившего на этот же сайт фото пособника нацистов генерала Андрея Власова.
https://ria.ru/20211219/polk-1764434212.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, бессмертный полк, йозеф геббельс, степан бандера, новгородская область
14:41 25.03.2022
 
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма

В Петербурге полиция и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемого в реабилитации нацизма, который отправил на сайт "Бессмертный полк онлайн" фото гитлеровского сподвижника Йозефа Геббельса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции, совместно с УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма", - сказано в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 13:56
В Томске осудили поместившего фото Геббельса на сайт "Бессмертного полка"
По данным пресс-службы, 5 мая 2020 года подозреваемый разместил на странице сайта "Бессмертный полк онлайн" фото начальника управления гитлеровской пропаганды Йозефа Геббельса. Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), 50-летний подозреваемый задержан 24 марта текущего года. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Петербурге по подозрению в отправке заявки с именем украинского националиста Степана Бандеры и его фото на сайт "Бессмертный полк онлайн" был задержан житель Новгородской области. Также полицейские задержали мужчину, отправившего на этот же сайт фото пособника нацистов генерала Андрея Власова.
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургБессмертный полкЙозеф ГеббельсСтепан БандераНовгородская область
 
 
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