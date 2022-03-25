16:21 25.03.2022 (обновлено: 16:51 25.03.2022)
Выход России из ВТО стал бы подарком для недругов Москвы, заявили в МИД
Глава департамента МИД Биричевский: выход России из ВТО стал бы подарком недругам Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выход России из ВТО стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Я уверен, что выход из ВТО контрпродуктивен. Он не принесет нашей экономике никаких дивидендов. Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные интересы в торгово-экономической сфере", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24".
Биричевский также подчеркнул, что обязательства РФ в организации лежат и в основе правовой базы ЕАЭС.
"В случае потенциального отказа нашей страны от участия в ВТО, таможенный тариф в ЕАЭС снизится и будет соответствовать автоматически обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. В итоге: что? Россия будет обязана и далее соблюдать правила этой организации, являясь членом ЕАЭС, однако не сможет пользоваться его преимуществом", - добавил он.
По его словам, выход стал бы "плохим сигналом мировому сообществу и подарком недругам".
Мы намерены защищать свои интересы в ВТО всеми имеющимися доступными законными средствами", - добавил Биричевский.