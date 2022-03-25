https://ria.ru/20220325/vto-1780104200.html

Выход России из ВТО стал бы подарком для недругов Москвы, заявили в МИД

Выход России из ВТО стал бы подарком для недругов Москвы, заявили в МИД - РИА Новости, 25.03.2022

Выход России из ВТО стал бы подарком для недругов Москвы, заявили в МИД

Выход России из ВТО стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:21

2022-03-25T16:21

2022-03-25T16:51

россия

дмитрий биричевский

экономика

в мире

всемирная торговая организация (вто)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Выход России из ВТО стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Я уверен, что выход из ВТО контрпродуктивен. Он не принесет нашей экономике никаких дивидендов. Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные интересы в торгово-экономической сфере", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24".Биричевский также подчеркнул, что обязательства РФ в организации лежат и в основе правовой базы ЕАЭС."В случае потенциального отказа нашей страны от участия в ВТО, таможенный тариф в ЕАЭС снизится и будет соответствовать автоматически обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. В итоге: что? Россия будет обязана и далее соблюдать правила этой организации, являясь членом ЕАЭС, однако не сможет пользоваться его преимуществом", - добавил он.По его словам, выход стал бы "плохим сигналом мировому сообществу и подарком недругам".Мы намерены защищать свои интересы в ВТО всеми имеющимися доступными законными средствами", - добавил Биричевский.

https://ria.ru/20220325/g20-1780041908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий биричевский, экономика, в мире, всемирная торговая организация (вто), евразийский экономический союз