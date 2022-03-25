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Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели

Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели - РИА Новости, 25.03.2022

Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в конце недели обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:29

2022-03-25T12:29

2022-03-25T13:54

в мире

брюссель

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

россия

владимир путин

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в конце недели обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе."Возможно, я снова проведу переговоры с Путиным в конце недели, либо в начале следующей. На этих переговорах мы должны обсудить и оценить итоги саммита НАТО (в Брюсселе – ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Брюсселя.

https://ria.ru/20220322/turtsiya-1779407162.html

брюссель

турция

россия

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Ольга Маркова

в мире, брюссель, нато, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин