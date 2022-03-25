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Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели
Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели - РИА Новости, 25.03.2022
Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в конце недели обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:29
2022-03-25T12:29
2022-03-25T13:54
в мире
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нато
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россия
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в конце недели обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе."Возможно, я снова проведу переговоры с Путиным в конце недели, либо в начале следующей. На этих переговорах мы должны обсудить и оценить итоги саммита НАТО (в Брюсселе – ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Брюсселя.
https://ria.ru/20220322/turtsiya-1779407162.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, брюссель, нато, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин
12:29 25.03.2022 (обновлено: 13:54 25.03.2022)
Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели
Президент Турции Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели