https://ria.ru/20220325/voyna-1780103269.html
Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны
Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.03.2022
Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:20
2022-03-25T16:20
2022-03-25T16:20
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он писал во время Великой Отечественной войны, глава государства сообщил, что эта переписка позволила ему по-новому посмотреть не только на свою семью, но и на страну.Путин заметил, что его дед писал с ошибками, но обращался к своим сыновьям на "вы". Они к нему обращались тоже на "вы"."Все это была переписка времен Великой Отечественной войны. И по содержанию так искренне, так глубоко, так откровенно. Сразу начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать, как же эти события отражались на судьбах конкретных людей, даже дело не в том, что они мои близкие родственники, а в принципе на стране. Понимаешь сразу в чем истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20211207/zelenskiy-1762477894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великая отечественная война (1941-1945)
Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны
Президент Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он писал во время Великой Отечественной войны, глава государства сообщил, что эта переписка позволила ему по-новому посмотреть не только на свою семью, но и на страну.
"Я имел возможность почитать переписку своего деда со своими сыновьями… с моим отцом, с мамой, с их братьям. Ну вот, знаете, открываешь, там все по-другому, по-другому начинаешь смотреть на семью и на страну, и на культуру нашего народа", - сказал Путин.
Путин заметил, что его дед писал с ошибками, но обращался к своим сыновьям на "вы". Они к нему обращались тоже на "вы".
"Все это была переписка времен Великой Отечественной войны. И по содержанию так искренне, так глубоко, так откровенно. Сразу начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать, как же эти события отражались на судьбах конкретных людей, даже дело не в том, что они мои близкие родственники, а в принципе на стране. Понимаешь сразу в чем истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Путин.