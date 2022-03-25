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Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.03.2022
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Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны
Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.03.2022
Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:20
2022-03-25T16:20
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он писал во время Великой Отечественной войны, глава государства сообщил, что эта переписка позволила ему по-новому посмотреть не только на свою семью, но и на страну.Путин заметил, что его дед писал с ошибками, но обращался к своим сыновьям на "вы". Они к нему обращались тоже на "вы"."Все это была переписка времен Великой Отечественной войны. И по содержанию так искренне, так глубоко, так откровенно. Сразу начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать, как же эти события отражались на судьбах конкретных людей, даже дело не в том, что они мои близкие родственники, а в принципе на стране. Понимаешь сразу в чем истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Путин.
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общество, великая отечественная война (1941-1945)
16:20 25.03.2022
 
Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны

Президент Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он писал во время Великой Отечественной войны, глава государства сообщил, что эта переписка позволила ему по-новому посмотреть не только на свою семью, но и на страну.
"Я имел возможность почитать переписку своего деда со своими сыновьями… с моим отцом, с мамой, с их братьям. Ну вот, знаете, открываешь, там все по-другому, по-другому начинаешь смотреть на семью и на страну, и на культуру нашего народа", - сказал Путин.
Путин заметил, что его дед писал с ошибками, но обращался к своим сыновьям на "вы". Они к нему обращались тоже на "вы".
"Все это была переписка времен Великой Отечественной войны. И по содержанию так искренне, так глубоко, так откровенно. Сразу начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать, как же эти события отражались на судьбах конкретных людей, даже дело не в том, что они мои близкие родственники, а в принципе на стране. Понимаешь сразу в чем истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Путин.
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