https://ria.ru/20220325/voyna-1780103269.html

Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны

Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.03.2022

Путин рассказал о письмах деда времен Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:20

2022-03-25T16:20

2022-03-25T16:20

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства рассказал о письмах своего деда к сыновьям, которые он писал во время Великой Отечественной войны, глава государства сообщил, что эта переписка позволила ему по-новому посмотреть не только на свою семью, но и на страну.Путин заметил, что его дед писал с ошибками, но обращался к своим сыновьям на "вы". Они к нему обращались тоже на "вы"."Все это была переписка времен Великой Отечественной войны. И по содержанию так искренне, так глубоко, так откровенно. Сразу начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать, как же эти события отражались на судьбах конкретных людей, даже дело не в том, что они мои близкие родственники, а в принципе на стране. Понимаешь сразу в чем истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211207/zelenskiy-1762477894.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, великая отечественная война (1941-1945)