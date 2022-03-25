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"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/vermakht-1779974620.html
"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ
"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022
"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ
Военная стратегия ВСУ, применяемая ими против российских войск, идентична действиям вермахта в 1945 году, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" военный... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T04:03
2022-03-25T04:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
германия
великая отечественная война (1941-1945)
украина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная стратегия ВСУ, применяемая ими против российских войск, идентична действиям вермахта в 1945 году, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.Специалист отметил, что украинская сторона специально стремится увеличить количество жертв среди гражданского населения, а затем обвинить в этом Россию. Так, историк привел в пример блокировку Киевом работы гуманитарных коридоров и организацию отрядов территориальной обороны, создание которых эксперт назвал "инфернальной затеей".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, германия, великая отечественная война (1941-1945), украина, вооруженные силы украины, евгений норин
04:03 25.03.2022
 
"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ

Военный историк Норин: стратегия ВСУ аналогична действиям вермахта в 1945 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная стратегия ВСУ, применяемая ими против российских войск, идентична действиям вермахта в 1945 году, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.
"Вся стратегия украинских вооруженных сил сейчас строится на том, чтобы отступать в города и, как немцы в 1945-м, превращать их в фестунги (крепости. — Прим. ред.), запираться там и обороняться. Это может привести к массовым жертвам среди мирного населения", — объяснил Норин.
Специалист отметил, что украинская сторона специально стремится увеличить количество жертв среди гражданского населения, а затем обвинить в этом Россию. Так, историк привел в пример блокировку Киевом работы гуманитарных коридоров и организацию отрядов территориальной обороны, создание которых эксперт назвал "инфернальной затеей".
"С этой точки зрения тероборона — это очень эффективная штука, потому что она умножает кровищу. А для украинской стороны жертвы среди гражданского населения — это не минус, а плюс. Потому что это создает эффектную картину с русскими монстрами, которые убивают женщин и детей", — отметил Норин.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГерманияВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВооруженные силы УкраиныЕвгений Норин
 
 
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