"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ
Военный историк Норин: стратегия ВСУ аналогична действиям вермахта в 1945 году
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная стратегия ВСУ, применяемая ими против российских войск, идентична действиям вермахта в 1945 году, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.
"Вся стратегия украинских вооруженных сил сейчас строится на том, чтобы отступать в города и, как немцы в 1945-м, превращать их в фестунги (крепости. — Прим. ред.), запираться там и обороняться. Это может привести к массовым жертвам среди мирного населения", — объяснил Норин.
Специалист отметил, что украинская сторона специально стремится увеличить количество жертв среди гражданского населения, а затем обвинить в этом Россию. Так, историк привел в пример блокировку Киевом работы гуманитарных коридоров и организацию отрядов территориальной обороны, создание которых эксперт назвал "инфернальной затеей".
"С этой точки зрения тероборона — это очень эффективная штука, потому что она умножает кровищу. А для украинской стороны жертвы среди гражданского населения — это не минус, а плюс. Потому что это создает эффектную картину с русскими монстрами, которые убивают женщин и детей", — отметил Норин.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".