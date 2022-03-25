https://ria.ru/20220325/vermakht-1779974620.html

"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ

"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ - РИА Новости, 25.03.2022

"Как немцы в 1945-м": военный эксперт объяснил боевую стратегию ВСУ

Военная стратегия ВСУ, применяемая ими против российских войск, идентична действиям вермахта в 1945 году, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" военный... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:03

2022-03-25T04:03

2022-03-25T04:03

обострение ситуации в днр и лнр

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германия

великая отечественная война (1941-1945)

украина

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военная стратегия ВСУ, применяемая ими против российских войск, идентична действиям вермахта в 1945 году, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.Специалист отметил, что украинская сторона специально стремится увеличить количество жертв среди гражданского населения, а затем обвинить в этом Россию. Так, историк привел в пример блокировку Киевом работы гуманитарных коридоров и организацию отрядов территориальной обороны, создание которых эксперт назвал "инфернальной затеей".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/karta-1779971109.html

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, германия, великая отечественная война (1941-1945), украина, вооруженные силы украины, евгений норин