https://ria.ru/20220325/ukraina-1780044870.html

В Кремле прокомментировали слова Турчака про восстановление Мариуполя

В Кремле прокомментировали слова Турчака про восстановление Мариуполя - РИА Новости, 25.03.2022

В Кремле прокомментировали слова Турчака про восстановление Мариуполя

Слова секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о восстановлении украинских городов — заявление одного из партийных лидеров, глава государства... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:09

2022-03-25T13:09

2022-03-25T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

мариуполь

владимир путин

дмитрий песков

андрей турчак

донбасс

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Слова секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о восстановлении украинских городов — заявление одного из партийных лидеров, глава государства Владимир Путин пока не формулировал свою позицию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пескова попросили прокомментировать слова Турчака о том, что Россия восстановит украинский Мариуполь после окончания спецоперации. Его также спросили, касается ли это других украинских городов.Песков добавил, что партия инициативна и живо реагирует на все происходящее. Как уточнил представитель Кремля, заявление о возможном восстановлении Мариуполя - инициатива на партийном уровне.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

россия

мариуполь

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мариуполь, владимир путин, дмитрий песков, андрей турчак, донбасс, украина