https://ria.ru/20220325/ukraina-1780039293.html

Кадыров обвинил ВСУ в использовании боеприпасов с белым фосфором

Кадыров обвинил ВСУ в использовании боеприпасов с белым фосфором - РИА Новости, 25.03.2022

Кадыров обвинил ВСУ в использовании боеприпасов с белым фосфором

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, которая, по его мнению, свидетельствует об использовании украинскими военными запрещенных боеприпасов с... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:53

2022-03-25T12:53

2022-03-25T14:57

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 25 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, которая, по его мнению, свидетельствует об использовании украинскими военными запрещенных боеприпасов с белым фосфором."По данным специалистов, вблизи одного из украинских населенных пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Ввиду высокой токсичности и смертоносности этого вещества его использование запрещено во всем мире", — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Он добавил, что этот случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют украинские войска.О применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором международной коалицией во главе с США неоднократно заявляли власти Сирии. В Пентагоне на это отвечали, что не собираются раскрывать, какие именно боеприпасы применялись, добавив, что они не нарушают никаких международных норм.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779869392.html

донецкая народная республика

сша

россия

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Мадина Моргоева

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Кадры использования украинскими военными запрещенных боеприпасов с белым фосфором Кадыров опубликовал видео, которое, по его данным, свидетельствует об использовании украинскими военными запрещенных боеприпасов с белым фосфором вблизи населенных пунктов. 2022-03-25T12:53 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии